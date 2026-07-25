HLV Kim Sang-sik nói điều quan trọng sau màn hủy diệt Timor Leste 7-0

TPO - Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste giúp đội tuyển Việt Nam có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội sẽ mang sự tự tin từ chiến thắng này vào cuộc đối đầu với Singapore.

HLV Kim Sang-sik và Đình Bắc. Ảnh: Hữu Phạm

Đội tuyển Việt Nam có màn ra quân không thể ấn tượng hơn tại ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Timor Leste với tỷ số 7-0 ở lượt trận đầu bảng A diễn ra tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò, đồng thời hướng sự tập trung tới cuộc đối đầu với Singapore.

Phát biểu trong họp báo, chiến lược gia người Hàn Quốc nói: "Hôm nay, các cầu thủ đã có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu. Toàn đội đã thể hiện 100% khả năng trên sân và đây là một kết quả rất tích cực. Mọi cầu thủ đều thi đấu với sự tự tin cao. Tôi muốn toàn đội mang sự tự tin này vào trận đấu tiếp theo gặp Singapore. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì lối chơi tích cực".

HLV Kim Sang-sik cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam đã tiếp lửa cho đội tuyển, bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi.

"Hôm nay thời tiết không tốt nhưng vẫn có rất đông cổ động viên Việt Nam đến sân cổ vũ. Tôi thực sự rất trân trọng và cảm ơn tình cảm đó. Bên cạnh những khán giả có mặt trên sân, còn rất nhiều người hâm mộ tại Việt Nam theo dõi và ủng hộ đội tuyển qua truyền hình. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình để mang về những kết quả tốt nhất trong các trận đấu tiếp theo".

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc - người lập hat-trick vào lưới Timor Leste - khẳng định chiến thắng là thành quả của cả tập thể chứ không chỉ riêng cá nhân.

"Toàn đội đã có một trận đấu rất tốt. Chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng giáo án của ban huấn luyện và chiến thắng hôm nay là thành quả chung của cả tập thể. Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì phong độ này để hướng tới một giải đấu thành công".

Khi được hỏi về ba bàn thắng ghi được, Đình Bắc cho biết anh đều yêu thích cả ba pha lập công của mình: "Tôi thích cả ba bàn thắng ngày hôm nay. Còn về điệu nhảy ăn mừng, tôi học hỏi từ một số cầu thủ Brazil. Họ là những thần tượng của tôi nên tôi muốn học theo phong cách của họ".

Chân sút sinh năm 2004 cũng gửi lời tri ân tới người hâm mộ và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành trong hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026.

"Tôi hy vọng các cổ động viên sẽ tiếp tục đồng hành và tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam. Sự cổ vũ của khán giả trên khán đài là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi thi đấu cống hiến và hướng tới chiến thắng ở những trận đấu tiếp theo".