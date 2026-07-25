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Thể thao

Truyền thông Indonesia: Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là lời cảnh báo cho Indonesia

Đặng Lai

TPO - Các báo Indonesia rất ấn tượng với màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Thậm chí tờ Viva còn cho rằng đây là thông điệp cảnh báo đầy sức nặng dành cho Indonesia.

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Tờ Bola cho rằng đội tuyển Việt Nam đã chơi với 100% khả năng trong trận ra quân gặp Timor Leste. “Việt Nam đã có khởi đầu như mơ tại ASEAN Cup 2026. Họ giành chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Timor Leste. Với 3 điểm trọn vẹn và hiệu số bàn thắng bại +7, Việt Nam đã ngay lập tức khẳng định vị thế hàng đầu và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Họ tạm thời vượt qua Singapore - đội bóng cũng có 3 điểm sau khi vượt qua Campuchia với tỷ số sát nút 2-1”, ấn phẩm xứ vạn đảo viết.

Bola đặc biệt ấn tượng với hàng công gồm Hoàng Hên, Xuân Son và Đình Bắc. “Các học trò HLV Kim Sang-sik đã thi đấu hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ được đánh giá yếu hơn và sớm "kết liễu" trận đấu ngay từ hiệp thi đấu đầu tiên. Họ vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ 7 nhờ công cầu thủ nhập tịch Hendrio (Hoàng Hên). Tiền đạo trẻ tài năng Đình Bắc nhân đôi cách biệt ở phút thứ 31, trước khi Hendrio hoàn tất cú đúp cá nhân của mình ở phút 41.

Không dừng lại ở đó, Rafaelson (Xuân Son) đã kết thúc hiệp một bùng nổ với bàn thắng ở phút bù giờ, khép lại hiệp đấu cách biệt 5 bàn. Sang hiệp 2, Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép và áp đặt lối chơi, không cho Timor Leste cơ hội lên bóng. Đình Bắc và Quang Hải khép lại trận đấu bằng chiến thắng 7-0”.

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Nếu như tờ Bola cho rằng đội tuyển Việt Nam đã chơi với 100% khả năng trước Timor Leste thì tờ Detik khẳng định dường như nhà đương kim vô địch vẫn chưa phô diễn hết sức mạnh tấn công. "Việt Nam đã chơi đầy thuyết phục trước Timor Leste. Sau khi dẫn 5-0 ở hiệp 1, họ đã giảm nhịp độ trận đấu và giữ sức trong hiệp 2. Dù vậy, Đình Bắc và Quang Hải vẫn ghi thêm 2 bàn để ấn định tỷ số 7-0.

Với thắng lợi 7 sao này, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã cho thấy sức mạnh đáng gờm trên hành trình chinh phục chức vô địch, đồng thời gửi thông điệp đanh thép tới các đối thủ”.

Tờ Viva khẳng định rằng đối thủ mà Việt Nam muốn gửi gắm thông điệp chính là Indonesia. "Việt Nam đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu ASEAN Cup 2026 một cách đầy thuyết phục khi vùi dập Timor Leste 7-0. Kết quả này là lời cảnh báo quan trọng đối với các đối thủ của Việt Nam ở bảng A, bao gồm đội tuyển Indonesia. Hai đội sẽ so tài với nhau vào ngày 3/8”, ấn phẩm của Indonesia nhận định.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
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