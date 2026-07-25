Thua tuyển Việt Nam, Timor Leste nối dài kỷ lục 'đội tệ nhất' lịch sử AFF Cup

TPO - Thất bại 0-7 trước tuyển Việt Nam là một chương buồn tiếp theo của bóng đá Timor Leste tại đấu trường khu vực. Trận thua này nối dài chuỗi trận toàn thất bại của họ tại các kỳ AFF/ASEAN Cup lên con số 17 liên tiếp - củng cố vững chắc vị thế "đội bóng yếu nhất" trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á.

Timor Leste góp mặt ở 5 kỳ AFF/ASEAN Cup. Họ làm được điều đó nhờ các chiến thắng trước Brunei/Lào/Campuchia tại vòng play-off. Nhưng khi vào đến vòng bảng, đội tuyển này thường xuyên trở thành “bia tập bắn” cho các đối thủ.

Sau 17 trận đã đấu qua 5 kỳ tham dự, họ chưa một lần biết đến cảm giác giành được dù chỉ là 1 điểm danh dự. Không hòa, không thắng, Timor Leste chỉ thua và thua. Họ là đội tuyển duy nhất trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á thua 100% số trận. Chuỗi trận ấy vừa được nối dài sau thất bại 0-7 trước Việt Nam.

Ngay cả Brunei vốn bị đánh giá yếu hơn Timor Leste đã từng giành điểm ở giải đấu này (thắng Philippines 1-0 tại kỳ 1996). Tệ hại hơn, mảnh lưới của Timor Leste đã phải rung lên tới 75 lần, trung bình mỗi khi bước ra sân ở đấu trường này, các thủ môn của Timor Leste phải vào lưới nhặt bóng tới 4,44 lần mỗi trận. Một con số phản ánh sự chênh lệch trình độ quá lớn giữa Timor Leste và phần còn lại.

Timor Leste toàn thua 17 trận đã đấu ở giải vô địch Đông Nam Á

Sự yếu kém kéo dài ấy không chỉ đến từ một vài khoảnh khắc sai lầm cá nhân, mà là hậu quả của một nền bóng đá còn quá nhiều thiếu sót. Hệ thống phòng ngự của Timor Leste luôn trong tình trạng dễ dàng bị bẻ gãy, thường xuyên vỡ vụn trước sức ép từ những "ông lớn" như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia.

Các bàn thua mới đây trước đội tuyển Việt Nam là minh chứng. Lúc hậu vệ Timor Leste phá bóng hỏng, khi thì thủ môn va vào hậu vệ để Hoàng Hên rảnh chân ghi bàn… Timor Leste thực tế vẫn tạo nên những khoảnh khắc để hy vọng như việc họ 2 lần dẫn bàn trước Malaysia ở ASEAN Cup 2024 hay một vài pha phối hợp sắc nét ở trận gặp Việt Nam vừa qua, nhưng hàng thủ mong manh đã ném đi tất cả nỗ lực trên hàng công.

Con số 17 trận thua liên tiếp cùng 75 bàn thua là minh chứng cho thấy khoảng cách giữa Timor Leste và phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á vẫn chưa thể thu hẹp. Mang danh hiệu "kẻ lót đường vĩ đại" của giải đấu, Timor Leste chắc chắn sẽ còn phải trải qua một hành trình tái thiết rất dài nếu muốn tìm kiếm điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự ASEAN Cup.