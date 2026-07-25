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HLV Tan Cheng Hoe kêu gọi Malaysia đoàn kết trước trận ra quân gặp Myanmar

Trọng Đạt

TPO - HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe kêu gọi các cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng những gương mặt mới của Malaysia thi đấu với tinh thần đoàn kết khi bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Myanmar.

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"Harimau Malaya" hướng tới màn khởi đầu thuận lợi ở bảng B trước Myanmar, đội bóng vừa bổ nhiệm chiến lược gia người Na Uy Jørn Andersen.

"Chúng tôi đặt mục tiêu tiến xa tại giải và sẽ tập trung cho từng trận đấu. Tôi hy vọng các cầu thủ nhanh chóng gắn kết, phối hợp tốt với nhau. Điều quan trọng nhất là toàn đội phải có sự hòa hợp", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ trước trận.

Malaysia từng vô địch Đông Nam Á năm 2010, thời điểm HLV Tan là trợ lý cho HLV Datuk K. Rajagopal. Đến AFF Cup 2018, ông đưa Malaysia vào chung kết nhưng để thua tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận.

Thống kê đối đầu cũng cho thấy sự cân bằng giữa hai đội. Trong sáu lần chạm trán gần nhất, mỗi bên thắng hai trận và hòa hai trận, dù Malaysia là đội giành chiến thắng ở hai cuộc đối đầu gần đây nhất vào các năm 2018 và 2022.

Sở hữu tới chín cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia, HLV Tan Cheng Hoe sẽ đặt niềm tin vào những cựu binh như Syafiq Ahmad, Paulo Josué và Mohamadou Sumareh để dẫn dắt các đàn em. Theo ông, một kết quả tích cực trước Myanmar sẽ tạo đà thuận lợi trước khi Malaysia trở về sân nhà tiếp đón Lào.

"Nếu nhìn vào bảng B, Thái Lan là ứng viên hàng đầu. Các đội còn lại đều có cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Trận ra quân luôn là trận khó nhất ở mọi giải đấu, vì vậy cuộc đối đầu với Myanmar có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi có sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm, các tuyển thủ U23 và nhiều gương mặt lần đầu được triệu tập. Hy vọng toàn đội sẽ giành được kết quả như mong muốn", ông nói.

Trong nhóm tân binh, tiền đạo Wan Kuzain Wan Kamal, cầu thủ đang thi đấu tại Mỹ, được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn.

"Chúng tôi biết Wan Kuzain rất khát khao cống hiến cho Malaysia. Những cầu thủ có tinh thần như vậy xứng đáng được trao cơ hội. Hy vọng cậu ấy sẽ nhanh chóng hòa nhập với toàn đội", HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh.

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HLV Jørn Andersen quyết giành 3 điểm trên sân nhà

Bên kia chiến tuyến, HLV Jørn Andersen khẳng định Myanmar sẽ chơi tấn công để hướng tới chiến thắng trong ngày ra quân.

"Chúng tôi chỉ có một mục tiêu là giành chiến thắng. Được chơi trên sân nhà, chúng tôi muốn có trọn vẹn ba điểm.

Chúng tôi hiểu đây sẽ là trận đấu khó khăn vì nhiều đội trong bảng có thứ hạng FIFA cao hơn, sở hữu nguồn lực và chất lượng tốt hơn. Tuy nhiên, nếu thi đấu dũng cảm, chủ động kiểm soát thế trận và gây sức ép lên Malaysia, chúng tôi hoàn toàn có cơ hội", nhà cầm quân người Na Uy khẳng định.

Sau hơn một tháng làm việc kể từ khi tiếp quản đội tuyển Myanmar, HLV Andersen cho biết ông hài lòng với những tín hiệu tích cực từ các học trò.

"Tôi thấy các cầu thủ đang dần hiểu triết lý và phương pháp huấn luyện của mình. Trận mở màn có ý nghĩa rất lớn. Nếu không giành chiến thắng, chặng đường phía trước sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều", ông nói.

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Trọng Đạt
#Malaysia #Myanmar #ASEAN Cup #Tan Cheng Hoe #bóng đá

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