Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định Myanmar vs Malaysia, 17h00 ngày 25/7: Màn thử lửa của hai 'tân triều đại'

Trọng Đạt

TPO - Nhận định bóng đá trận Myanmar vs Malaysia, bảng B ASEAN Cup 2026, lúc 17h00 ngày 25/7. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Dù không thi đấu nhiều trong năm nay, Malaysia vẫn được đánh giá sở hữu lực lượng đủ chất lượng để vượt qua Myanmar.

anh.png

Nhận định trước trận đấu

Myanmar sẽ tiếp đón Malaysia trên sân Thuwunna ở lượt trận mở màn bảng B ASEAN Cup 2026. Cả hai đội đều bước vào giải với những biến động lớn trên băng ghế huấn luyện và lực lượng.

Đội chủ nhà vừa bổ nhiệm HLV người Na Uy Jørn Andersen trước thềm giải đấu. Chiến lược gia từng dẫn dắt CHDCND Triều Tiên và Hong Kong (Trung Quốc) được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho đội tuyển Myanmar nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại châu Á.

Dù vậy, quãng thời gian chuẩn bị ngắn khiến ông Andersen chưa thể tạo dấu ấn rõ nét. Myanmar để thua 0-4 trước tuyển Việt Nam trong trận giao hữu tổng duyệt, sau khi cũng nhận thất bại 0-5 trước Philippines. Trước đó, đội bóng này có chuỗi ba chiến thắng trước Guam (6-1), Pakistan (2-1) và Afghanistan (2-1), nhưng hàng thủ vẫn bộc lộ nhiều hạn chế khi đối đầu các đối thủ có tốc độ và khả năng luân chuyển bóng tốt.

Danh sách dự ASEAN Cup 2026 của Myanmar vẫn quy tụ phần lớn những trụ cột giàu kinh nghiệm như đội trưởng Maung Maung Lwin, Myat Kaung Khant, Kyaw Min Oo cùng một số cầu thủ đang thi đấu tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Nhà cầm quân người Na Uy cũng thừa nhận đội bóng vẫn cần cải thiện nhiều mặt để có thể cạnh tranh tại giải đấu.

Ở chiều ngược lại, Malaysia cũng trải qua giai đoạn nhiều biến động. Sau khi chia tay HLV Peter Cklamovski vì những lùm xùm liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch, Liên đoàn Bóng đá Malaysia bổ nhiệm Tan Cheng Hoe làm HLV tạm quyền cho ASEAN Cup 2026.

Do giải đấu không diễn ra trong FIFA Days, Malaysia không thể triệu tập lực lượng mạnh nhất khi nhiều CLB từ chối nhả quân. Đội hình "Harimau Malaya" vì thế là sự kết hợp giữa các cựu binh và nhiều gương mặt mới. Những cầu thủ nhập tịch giàu kinh nghiệm như Endrick Dos Santos, Paulo Josue, Sergio Aguero và Mohamadou Sumareh vẫn là những nhân tố đáng chú ý.

Đội tuyển Malaysia chỉ có khoảng một tuần hội quân trước khi lên đường sang Yangon và thậm chí không thi đấu bất kỳ trận giao hữu nào để rà soát đội hình. Việc thiếu thời gian lắp ghép và kiểm nghiệm chiến thuật khiến HLV Tan Cheng Hoe sẽ phải trông chờ nhiều vào kinh nghiệm của các cầu thủ.

Phong độ, thành tích đối đầu

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Malaysia khi "Harimau Malaya" thắng 7 trong 14 lần chạm trán Myanmar, trong khi đội chủ nhà chỉ có 3 chiến thắng, còn lại là 4 trận hòa.

Riêng tại đấu trường ASEAN Cup, hai đội mới gặp nhau hai lần, với kết quả hòa 0-0 ở năm 2014 trước khi Myanmar tạo bất ngờ bằng chiến thắng 2-0 vào tháng 12/2022.

Đáng chú ý, cả 5 cuộc đối đầu gần nhất đều khép lại với việc ít nhất một đội không thể ghi bàn, cho thấy đây thường là những trận đấu chặt chẽ và giàu tính chiến thuật.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Malaysia hiện xếp thứ 136, cao hơn Myanmar 22 bậc. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng không phải đối thủ dễ bị bắt nạt khi từng mở đầu năm 2026 bằng chuỗi ba chiến thắng liên tiếp, dù sau đó đã chững lại với hai thất bại liên tiếp trước thềm giải đấu.

Thông tin lực lượng

Myanmar bước vào giải với lực lượng mạnh nhất khi HLV Jørn Andersen có đầy đủ các trụ cột để hiện thực hóa tham vọng tạo bất ngờ trên sân nhà.

Trái ngược với đối thủ, Malaysia tiếp tục chịu tổn thất về nhân sự khi tiền vệ gốc Anh Richard Chin không được CLB Ross County chấp thuận cho trở về khoác áo đội tuyển dự ASEAN Cup 2026.

Việc giải đấu diễn ra ngoài lịch FIFA Days khiến các CLB không có nghĩa vụ nhả người, buộc HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe phải chấp nhận mất thêm một quân bài quan trọng ở tuyến giữa và tiếp tục xoay xở với đội hình thiếu vắng nhiều ngôi sao.

Đội hình dự kiến

Myanmar: Sann Satt Naing; Hein Phyo Win, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Hein Zeyar Lin; Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant; Maung Maung Lwin, Khun Kyaw Zin Hein, Hein Htet Aung; Win Naing Tun.

Malaysia: Azri Ghani; Jimmy Raymond, Ubaidullah Shamsul, Rodney Celvin, V. Ruventhiran; Endrick, Wan Kuzain; Daryl Sham, Ezequiel Agüero, Zhafri Yahya; Syafiq Ahmad.

Dự đoán tỷ số: Myanmar 0-1 Malaysia

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Trọng Đạt
#Myanmar #Malaysia #ASEAN Cup #bóng đá #lịch sử đối đầu #dự đoán #tỷ số

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe