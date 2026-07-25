Nhận định Myanmar vs Malaysia, 17h00 ngày 25/7: Màn thử lửa của hai 'tân triều đại'

TPO - Nhận định bóng đá trận Myanmar vs Malaysia, bảng B ASEAN Cup 2026, lúc 17h00 ngày 25/7. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Dù không thi đấu nhiều trong năm nay, Malaysia vẫn được đánh giá sở hữu lực lượng đủ chất lượng để vượt qua Myanmar.

Nhận định trước trận đấu

Myanmar sẽ tiếp đón Malaysia trên sân Thuwunna ở lượt trận mở màn bảng B ASEAN Cup 2026. Cả hai đội đều bước vào giải với những biến động lớn trên băng ghế huấn luyện và lực lượng.

Đội chủ nhà vừa bổ nhiệm HLV người Na Uy Jørn Andersen trước thềm giải đấu. Chiến lược gia từng dẫn dắt CHDCND Triều Tiên và Hong Kong (Trung Quốc) được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho đội tuyển Myanmar nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại châu Á.

Dù vậy, quãng thời gian chuẩn bị ngắn khiến ông Andersen chưa thể tạo dấu ấn rõ nét. Myanmar để thua 0-4 trước tuyển Việt Nam trong trận giao hữu tổng duyệt, sau khi cũng nhận thất bại 0-5 trước Philippines. Trước đó, đội bóng này có chuỗi ba chiến thắng trước Guam (6-1), Pakistan (2-1) và Afghanistan (2-1), nhưng hàng thủ vẫn bộc lộ nhiều hạn chế khi đối đầu các đối thủ có tốc độ và khả năng luân chuyển bóng tốt.

Danh sách dự ASEAN Cup 2026 của Myanmar vẫn quy tụ phần lớn những trụ cột giàu kinh nghiệm như đội trưởng Maung Maung Lwin, Myat Kaung Khant, Kyaw Min Oo cùng một số cầu thủ đang thi đấu tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Nhà cầm quân người Na Uy cũng thừa nhận đội bóng vẫn cần cải thiện nhiều mặt để có thể cạnh tranh tại giải đấu.

Ở chiều ngược lại, Malaysia cũng trải qua giai đoạn nhiều biến động. Sau khi chia tay HLV Peter Cklamovski vì những lùm xùm liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch, Liên đoàn Bóng đá Malaysia bổ nhiệm Tan Cheng Hoe làm HLV tạm quyền cho ASEAN Cup 2026.

Do giải đấu không diễn ra trong FIFA Days, Malaysia không thể triệu tập lực lượng mạnh nhất khi nhiều CLB từ chối nhả quân. Đội hình "Harimau Malaya" vì thế là sự kết hợp giữa các cựu binh và nhiều gương mặt mới. Những cầu thủ nhập tịch giàu kinh nghiệm như Endrick Dos Santos, Paulo Josue, Sergio Aguero và Mohamadou Sumareh vẫn là những nhân tố đáng chú ý.

Đội tuyển Malaysia chỉ có khoảng một tuần hội quân trước khi lên đường sang Yangon và thậm chí không thi đấu bất kỳ trận giao hữu nào để rà soát đội hình. Việc thiếu thời gian lắp ghép và kiểm nghiệm chiến thuật khiến HLV Tan Cheng Hoe sẽ phải trông chờ nhiều vào kinh nghiệm của các cầu thủ.

Phong độ, thành tích đối đầu

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Malaysia khi "Harimau Malaya" thắng 7 trong 14 lần chạm trán Myanmar, trong khi đội chủ nhà chỉ có 3 chiến thắng, còn lại là 4 trận hòa.

Riêng tại đấu trường ASEAN Cup, hai đội mới gặp nhau hai lần, với kết quả hòa 0-0 ở năm 2014 trước khi Myanmar tạo bất ngờ bằng chiến thắng 2-0 vào tháng 12/2022.

Đáng chú ý, cả 5 cuộc đối đầu gần nhất đều khép lại với việc ít nhất một đội không thể ghi bàn, cho thấy đây thường là những trận đấu chặt chẽ và giàu tính chiến thuật.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Malaysia hiện xếp thứ 136, cao hơn Myanmar 22 bậc. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng không phải đối thủ dễ bị bắt nạt khi từng mở đầu năm 2026 bằng chuỗi ba chiến thắng liên tiếp, dù sau đó đã chững lại với hai thất bại liên tiếp trước thềm giải đấu.

Thông tin lực lượng

Myanmar bước vào giải với lực lượng mạnh nhất khi HLV Jørn Andersen có đầy đủ các trụ cột để hiện thực hóa tham vọng tạo bất ngờ trên sân nhà.

Trái ngược với đối thủ, Malaysia tiếp tục chịu tổn thất về nhân sự khi tiền vệ gốc Anh Richard Chin không được CLB Ross County chấp thuận cho trở về khoác áo đội tuyển dự ASEAN Cup 2026.

Việc giải đấu diễn ra ngoài lịch FIFA Days khiến các CLB không có nghĩa vụ nhả người, buộc HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe phải chấp nhận mất thêm một quân bài quan trọng ở tuyến giữa và tiếp tục xoay xở với đội hình thiếu vắng nhiều ngôi sao.

Đội hình dự kiến Myanmar: Sann Satt Naing; Hein Phyo Win, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Hein Zeyar Lin; Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant; Maung Maung Lwin, Khun Kyaw Zin Hein, Hein Htet Aung; Win Naing Tun. Malaysia: Azri Ghani; Jimmy Raymond, Ubaidullah Shamsul, Rodney Celvin, V. Ruventhiran; Endrick, Wan Kuzain; Daryl Sham, Ezequiel Agüero, Zhafri Yahya; Syafiq Ahmad. Dự đoán tỷ số: Myanmar 0-1 Malaysia