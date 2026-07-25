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Thể thao

'Hồi sinh' sân chơi từng tạo nên Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An và nhiều tài năng golf Việt

Trọng Đạt

Sau nhiều năm gián đoạn, mô hình outing (thi đấu giao lưu) cuối tuần dành cho golfer trẻ từng tạo dấu ấn tại Hà Nội chính thức được tái khởi động dưới tên gọi DiVan GolfSeed Series. Chương trình hướng đến việc xây dựng sân chơi định kỳ cho các golfer từ 7-18 tuổi, tạo điều kiện để các em được thi đấu, cọ xát và phát triển toàn diện.

Khoảng 7-8 năm trước, Hà Nội Academy (nay là 72+ Golf Academy) từng duy trì các buổi outing (thi đấu trên sân golf) cuối tuần tại sân Đồng Mô và Sky Lake Resort & Golf Club. Đây không chỉ là những vòng golf thông thường mà còn là môi trường thực chiến giúp các golfer rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu và học hỏi lẫn nhau.

Từ những buổi outing ấy, nhiều golfer trẻ đã trưởng thành và trở thành những gương mặt nổi bật của golf Việt Nam như Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Quang Trí, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Anh Minh hay Lê Chúc An. Thành công của thế hệ này được xem là minh chứng cho vai trò quan trọng của việc duy trì môi trường thi đấu thường xuyên bên cạnh quá trình tập luyện kỹ thuật.

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Nguyễn Anh Minh (thứ 3, từ phải sang) và các golfer 'nhí' trong buổi outing năm 2019.

Tiếp nối những giá trị đó, DiVan GolfSeed Series được xây dựng với mục tiêu tạo nên một cộng đồng golfer trẻ năng động, nơi các em có cơ hội vận dụng những kỹ năng đã học vào thực tế, thi đấu cọ xát để tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, tư duy chiến thuật và phát triển tinh thần thể thao. Đồng thời, chương trình cũng hướng đến việc tăng cường giao lưu, kết nối giữa các golfer trẻ trong cả nước.

Theo kế hoạch, DiVan Golf sẽ tổ chức hai chặng đầu tiên của DiVan GolfSeed Series trong tháng 8/2026 tại Vinpearl Golf Hải Phòng. Ban tổ chức kỳ vọng chuỗi outing sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho golf trẻ Việt Nam và tạo thêm cơ hội để các tài năng trẻ được phát hiện, bồi dưỡng trên hành trình hướng tới các giải đấu trong nước và quốc tế.

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Trọng Đạt
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