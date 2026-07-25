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Lộ diện hai bom tấn khiến Real Madrid sẵn sàng 'phá két' 200 triệu euro

Hương Ly

TPO - Jose Mourinho cần thêm một trung vệ và một tiền vệ chất lượng. Ngay lập tức, "Kền kền trắng" đưa Rodri và Yan Diomande vào tầm ngắm.

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Hai thương vụ Rodri và Diomande sẽ khiến Real tiêu tốn trên dưới 200 triệu euro. Với Rodri, 100 triệu euro là cái giá tối thiểu mà "Kền kền trắng" phải đặt lên bàn đàm phán để thuyết phục Man City buông Quả bóng vàng World Cup 2026. Diomande là trung vệ mới nổi ở Bundesliga nhưng được định giá ít nhất 90 triệu euro.

HLV Mourinho xác định Real phải chiêu mộ tiền vệ trung tâm đẳng cấp. Đội bóng Hoàng gia vừa ký hợp đồng mới cho Tchouameni, song tuyển thủ Pháp không phải là mẫu tiền vệ phòng ngự mà Mourinho có thể đặt niềm tin tuyệt đối. Real cần một "mỏ neo" có khả năng thu hồi bóng và điều tiết đẳng cấp như Toni Kroos.

Marca đưa tin Real nhắm Enzo Fernandez và Rodri. Sau World Cup 2026, Rodri là phương án ưu tiên của "Los Blancos". Tiền vệ Man City hội tụ đủ phẩm chất để khỏa lấp khoảng trống Kroos để lại: Thu hồi bóng tốt, luân chuyển bóng ở đẳng cấp số 1 hiện tại và hỗ trợ phòng ngự tích cực.

Ở vị trí trung vệ, Mourinho cần tân binh trẻ, khỏe, có tiềm năng lớn để phát triển đường dài tại sân Bernabeu. Diomande đã chơi ấn tượng cùng RB Leipzig ở mùa giải 2025/26. Real muốn mua Diomande và tuyển thủ Bờ Biển Ngà đã sẵn sàng gia nhập bến đỗ mới. Rào cản của "Kền kền trắng" trong thương vụ này là Diomande còn hợp đồng dài hạn tại Leipzig.

Với Diomande và Rodri, trục xương sống của Real dưới thời Mourinho hình thành, là Courtois - Diomande - Rodri - Bellingham - Mbappe. Trước đó, Mourinho đứng ra thuyết phục Chủ tịch Florentino Perez chiêu mộ Marc Cucurella từ Chelsea. Về cơ bản, Chủ tịch Perez đang làm tất cả để giúp "Người đặc biệt" quy tụ đội hình tốt nhất theo kế hoạch.

Khi Mourinho nhậm chức tại sân Bernabeu, ông nhanh chóng xác định 3 vị trí "tử huyệt" cần bổ sung nhân sự mới. Đầu tiên là hậu vệ trái, Cucurella đã đến. Real đã chia tay David Alaba, phải mua trung vệ mới. Mourinho cũng không yên tâm với tuyến giữa dù trong tay ông có Tchouameni, Federico Valverde và Jude Bellingham.

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Diomande là trung vệ đáp ứng nhiều yêu cầu của Mourinho.

"Người đặc biệt" đã hài lòng với nhân sự hàng công. Ông nắm trong tay Bellingham, Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo và Arda Guler, đều là ngôi sao hàng đầu. Phần còn lại chỉ là Mourinho sử dụng con người thế nào và bố trí chiến thuật ra sao để phát huy tốt nhất sức mạnh tấn công của Real Madrid.

Chủ tịch Perez chọn Mourinho từ khi mùa giải 2025/26 khép lại. Người đứng đầu Real tin tưởng Mourinho vì 2 lý do: Sự quyết liệt ở "Người đặc biệt" sẽ giúp Real chấn chỉnh phòng thay đồ, vốn chìm vào hỗn loạn trong giai đoạn cuối mùa. Tiếp đó, Perez tin Mourinho vẫn là HLV đẳng cấp và vẫn theo kịp xu hướng bóng đá hiện đại.

Mối quan hệ giữa Perez và Mourinho từng không êm đẹp ở lần đầu làm việc cùng nhau (giai đoạn 2010-2013). Sau 13 năm, Mourinho trở lại sân Bernabeu khi tất cả học trò cũ của ông đã rời Madrid. Sau những năm phiêu bạt sang Italia, Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha, "Người đặc biệt" trở lại dẫn dắt đội bóng lớn thực thụ như Real.

Trên lý thuyết, cú bắt tay giữa Mourinho và Real có nhiều điều hứa hẹn tạo nên thành công. Nhưng vì chiến lược gia người Bồ liên tục thất bại ở các đội bóng nhỏ, vẫn có nhiều CĐV hoài nghi vào khả năng thành công của ông tại sân Bernabeu.

Hương Ly
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