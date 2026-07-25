Từ chối Real Madrid, Leipzig ‘hét’ giá 130 triệu euro cho Yan Diomande

TPO - Real Madrid vừa nhận cái lắc đầu thứ hai từ RB Leipzig sau khi gửi lời đề nghị 100 triệu euro cho Yan Diomande. Đội bóng Đức kiên quyết "hét giá" 130 triệu euro, khiến cuộc cạnh tranh giành tài năng trẻ người Bờ Biển Ngà giữa Real Madrid và PSG thêm quyết liệt.

Theo Sky Germany, Real Madrid đã gửi đề nghị hỏi mua chính thức bằng văn bản trị giá 100 triệu euro, gồm 90 triệu euro cố định và 10 triệu euro phụ phí, cho Diomande. Nhưng RB Leipzig lập tức từ chối.

Đây là lần thứ hai đội bóng Đức lắc đầu trước mức giá 100 triệu euro dành cho cầu thủ chạy cánh 19 tuổi này, sau khi từng khước từ đề nghị tương tự của Liverpool gần đây, với cấu trúc 80 triệu euro cố định cộng 20 triệu euro phụ phí.

Yan Diomande đã ra sân trong cả 4 trận của đội tuyển Bờ Biển Ngà tại World Cup 2026.

Theo thông tin được Football365 dẫn lại từ nhà báo chuyên theo dõi tin chuyển nhượng Ben Jacobs, Leipzig muốn thu về khoảng 130 triệu euro, và phần lớn số tiền này phải là cố định thay vì phụ thuộc vào các điều khoản phụ phí.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Diomande đã đồng ý các điều khoản cá nhân với PSG, ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2031. Nhưng dù đã được phép tiếp cận cầu thủ trước khi đàm phán ở cấp độ CLB, nhà vô địch Ligue 1 đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Leipzig.

Theo Sky Germany, PSG hiện chưa đưa ra đề nghị chính thức nào, mà mới chỉ có liên hệ giữa Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và Giám đốc thể thao Leipzig Oliver Mintzlaff. Vì thế, việc Real Madrid nhập cuộc với một đề nghị mạnh tay có thể khiến tình hình trở nên khó khăn hơn cho PSG nếu đội bóng Pháp không sớm hành động.

Cuộc cạnh tranh cho chữ ký của Diomande nhiều khả năng còn có thêm Man City và Arsenal. Nhà báo uy tín nhất về tin tức chuyển nhượng, Fabrizio Romano xác nhận cả hai CLB Ngoại hạng Anh đã có những cuộc gọi thăm dò trong 10 ngày qua, nhưng chưa gửi đề nghị chính thức nào.

Về phía Leipzig, Giám đốc thể thao Marcel Schafer khẳng định CLB vẫn muốn giữ chân Diomande cho mùa giải tới. Nhưng nếu đội bóng Đức chấp nhận bán Diomande, đây sẽ là vụ chuyển nhượng lớn nhất lịch sử Leipzig, vượt qua mức 76,5 triệu euro cộng phụ phí mà Man United từng trả cho Benjamin Sesko, cũng như 90 triệu euro Man City chi ra để có Josko Gvardiol năm 2023.

Diomande gia nhập Leipzig từ Leganes cách đây một năm, hợp đồng hiện tại còn thời hạn đến hè 2030. Mùa trước, anh ghi 12 bàn và có 9 pha kiến tạo qua 33 trận tại Bundesliga, góp phần giúp Leipzig cán đích thứ 3 tại Bundesliga và giành vé dự Champions League 2026/27. Ở World Cup vừa qua, tiền đạo cánh này ra sân đủ 4 trận cùng Bờ Biển Ngà, trước khi phải dừng bước ở vòng 1/16 do thua Na Uy.

Theo Sky Germany, trong bối cảnh Real Madrid nhiều khả năng sẽ gửi tới Leipzig lời đề nghị mới còn PSG chưa chính thức ra giá nhưng đã đạt thỏa thuận cá nhân với Diomande, tài năng trẻ này sẽ tiếp tục là tâm điểm của thị trường chuyển nhượng châu Âu những ngày tới.