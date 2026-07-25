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Việt Nam có 3 chân sút trong Top 10 cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử ASEAN Cup

Trọng Đạt

TPO - Trước thềm ASEAN Cup 2026, cựu danh thủ Lê Công Vinh vẫn giữ vị trí đồng hạng ba trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu với 15 pha lập công. Việt Nam cũng là một trong số ít đội tuyển có tới ba cầu thủ góp mặt trong Top 10.

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Lê Công Vinh (bên phải) khi còn thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: AFF.

Trước thềm ASEAN Cup 2026, tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda của Thái Lan vẫn vững vàng ở vị trí số một trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu với 25 pha lập công.

Xếp sau anh là huyền thoại Singapore Noah Alam Shah với 17 bàn, trong khi vị trí thứ ba thuộc về hai danh thủ Worawut Srimaka (Thái Lan) và Lê Công Vinh (Việt Nam), cùng sở hữu 15 bàn thắng.

Bảng xếp hạng là nơi hội tụ những biểu tượng tấn công của bóng đá Đông Nam Á qua nhiều thế hệ. Bên cạnh Lê Công Vinh, bóng đá Việt Nam còn góp mặt với Lê Huỳnh Đức (14 bàn) và Nguyễn Tiến Linh (13 bàn).

Đáng chú ý, phần lớn những cái tên trong Top 10 đã giải nghệ hoặc không còn khoác áo đội tuyển Quốc gia. Hai cầu thủ vẫn còn thi đấu là Nguyễn Tiến Linh và Adisak Kraisorn cũng không có tên trong danh sách tham dự ASEAN Cup 2026.

Điều đó đồng nghĩa cuộc đua ở nhóm dẫn đầu nhiều khả năng sẽ không có sự thay đổi sau kỳ giải năm nay, khi kỷ lục 25 bàn của Teerasil Dangda tiếp tục được bảo toàn.

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Trọng Đạt
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