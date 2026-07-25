Trực tiếp Lào vs Thái Lan (20h00 ngày 25/7): Thử thách cực đại

TPO - Tại ASEAN Cup 2026, Lào sở hữu độ tuổi trung bình chỉ 22,9. Đội bóng xứ triệu voi hứa hẹn mang đến lối chơi cống hiến, giàu thể lực và ngập tràn nhiệt huyết. Nhưng hôm nay, sức trẻ của tuyển Lào hứa hẹn sẽ bị thử thách bởi một tập thể già dặn từ phía Thái Lan.

report NHM Thái Lan đang xuất hiện lẻ tẻ trên sân report Đội hình ra sân của Thái Lan Có thể thấy Thái Lan không tung lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Họ có lẽ chỉ coi đây mà màn tập dượt để làm nóng đội hình nhằm chuẩn bị cho những trận đấu khó khăn hơn với Malaysia hay Philippines.

1. Kamphol Pathomarkakul (GK) 2. Nattapong Sairiya 4. Manuel Tom Bierh 5. Seksan Ratree 6. Sarach Yooyen (C) 7. Kakana Khamyok 9. Yosakorn Burapha 14. Theerasak Pueypimay 15. Narubadin Weerawatthanodom 21. Chaiyapol Adthon 24. Wanchai Charungnongkarn

Đội tuyển Lào bước vào giải đấu năm nay với sự chuẩn bị nghiêm túc và bài bản. Thầy trò HLV Vladica Grujic vừa trải qua 2 tuần tập huấn chất lượng tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai) nhằm tích lũy thể lực, hoàn thiện tư duy chiến thuật và nâng cao khả năng phối hợp đồng đội.

Kết quả thu về từ đợt du đấu tại Việt Nam tích cực. Lào xuất sắc đánh bại CLB HAGL với tỷ số 4-2, hòa 0-0 ở lượt tái đấu, sau đó tiếp tục hạ Thanh Niên TP.HCM 2-1. Những kết quả trên thắp lên cho họ tự tin trước giờ tranh tài ở ASEAN Cup 2026.

Trái ngược với chiến lược trẻ hóa của đối thủ,"Voi chiến" Thái Lan chọn công thức kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Anthony Hudson. Dàn cựu binh dày dạn trận mạc như Sarach Yooyen, Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr hay Pansa Hemviboon giữ vai trò trụ cột, nâng đỡ cho những tài năng trẻ đang lên như Yotsakorn Burapha hay Teerasak Poeiphimai.

Phong độ gần đây của Thái Lan là rất thuyết phục. Trong 8 trận gần nhất, họ vượt qua Turkmenistan, Sri Lanka, đồng thời cầm hòa thành công hai đối thủ nặng ký là Trung Quốc và Kuwait. Dù vẫn còn trầy trật ở nhiều thời điểm nhưng Thái Lan vẫn biết cách vượt qua khó khăn, điển hình như chiến thắng 2-1 trước Turkmenistan nhờ bàn thắng ở những phút cuối cùng để giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Hôm nay, Thái Lan hứa hẹn sẽ dễ thở hơn vì đối thủ chỉ là Lào, đội mà họ gần như luôn thắng trong lịch sử đối đầu. Với bản lĩnh vượt trội, hãy tin Thái Lan sẽ hoàn thành nhiệm vụ 3 điểm.