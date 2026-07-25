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Ngôi sao Hàn Quốc Lee Kang-in gia nhập Atletico Madrid

Trọng Đạt

TPO - Sau khi chia tay Paris Saint-Germain (PSG), tiền vệ người Hàn Quốc Lee Kang-in đã chính thức gia nhập Atletico Madrid theo bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2031.

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Atletico Madrid ngày 25/7 thông báo đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ người Hàn Quốc Lee Kang-in từ Paris Saint-Germain (PSG), với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2031.

Mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ, nhưng theo nhiều nguồn tin, Atletico Madrid phải chi khoảng 40 triệu euro (45 triệu USD) để đưa tuyển thủ người Hàn Quốc Lee Kang-in trở lại La Liga.

Sinh ra tại Incheon, Lee Kang-in chuyển đến Tây Ban Nha từ năm 10 tuổi và gia nhập học viện đào tạo trẻ của Valencia. Anh có 62 lần ra sân cho đội một Valencia trước khi chuyển sang Mallorca.

Đến năm 2023, tiền vệ người Hàn Quốc gia nhập PSG. Sau ba mùa giải khoác áo đội bóng thủ đô Paris, cầu thủ 25 tuổi ra sân 124 trận, ghi 16 bàn thắng và đóng góp 16 pha kiến tạo.

Trong thời gian gắn bó với PSG, Lee giành bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng gồm 2 chức vô địch UEFA Champions League, 3 Ligue 1, 2 Cúp Quốc gia Pháp, 2 Siêu cúp Pháp, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Intercontinental Cup.

Ở cấp độ đội tuyển, Lee Kang-in ra mắt tuyển Hàn Quốc vào năm 2019 và đã có 50 lần khoác áo đội tuyển Quốc gia. Anh cũng góp mặt trong đội hình Hàn Quốc tham dự hai kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 2022 và 2026.

Atletico Madrid kỳ vọng Lee Kang-in sẽ tăng cường sức sáng tạo cho hàng công, đồng thời lấp khoảng trống mà Antoine Griezmann để lại sau khi chia tay đội bóng để chuyển sang thi đấu tại MLS.

Trọng Đạt
#Lee Kang-in #Atletico Madrid #Chuyển nhượng #La Liga #Hàn Quốc

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