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Paulo Josue lập cú đúp, Malaysia ngược dòng hạ Myanmar trận ra quân ASEAN Cup

Trọng Đạt

TPO - Đội tuyển Malaysia đã lội ngược dòng đánh bại Myanmar với tỷ số 2-1 trong trận mở màn bảng B ASEAN Hyundai Cup 2026 diễn ra trên sân Thuwunna (Yangon) tối ngày 25/7. Tiền đạo đội trưởng Paulo Josue trở thành người hùng với cú đúp chỉ trong vòng 5 phút, giúp "Harimau Malaya" giành trọn 3 điểm.

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Malaysia bước vào trận mở màn bảng B ASEAN Cup 2026 với nhiều gương mặt mới trong đội hình khi HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe trao cơ hội đá chính cho trung vệ Rodney Celvin Akwensivie, hậu vệ Alif Ahmad và tiền vệ cánh G. Pavithran.

Dù vậy, đội khách nhập cuộc không tốt và sớm phải nhận bàn thua ở phút 10. Từ một pha phản công nhanh, Win Naing Thun dứt điểm buộc thủ môn Malaysia phải cản phá, trước khi Myat Khaung Kang lao vào đá bồi mở tỷ số cho Myanmar.

Sau bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp một. Phút 45, Win Naing Thun có cơ hội nhân đôi cách biệt sau đường chuyền của Myat Khaung Kang, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng dội xà ngang.

Trong khi đó, Malaysia nỗ lực giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến với sự cơ động của Endrick dos Santos và Sergio Aguero, song hàng phòng ngự Myanmar chơi kín kẽ để khép lại 45 phút đầu với lợi thế dẫn 1-0.

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Sau giờ nghỉ, Malaysia hoàn toàn lột xác. Chỉ trong vòng 5 phút, đội trưởng Paulo Josue ghi liền hai bàn thắng ở các phút 52 và 57 để giúp "Harimau Malaya" lội ngược dòng dẫn 2-1.

Mohamadou Sumareh là nhân tố tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Anh kiến tạo cho Paulo Josue ghi bàn gỡ hòa, trước khi mang về quả phạt đền để tiền đạo đội trưởng hoàn tất cú đúp.

Bị dẫn ngược, Myanmar dồn toàn lực tấn công. Win Naing Thun tiếp tục là mũi nhọn nguy hiểm nhất với những pha bứt tốc bên hành lang cánh. Các cầu thủ chủ nhà cũng liên tục thực hiện các quả tạt nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 73, HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục trao cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia cho Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal và Daryl Sham George khi cả hai được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Dù phải chịu sức ép lớn trong những phút cuối, hàng phòng ngự Malaysia vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng 2-1.

Ba điểm có được giúp Malaysia có màn khởi đầu thuận lợi tại bảng B ASEAN Cup 2026, đồng thời tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết.

Trọng Đạt
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