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Thể thao

Hấp dẫn cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026: Đình Bắc dẫn đầu

Trọng Đạt

TPO - Sau lượt trận đầu tiên của hai bảng A và B, cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 đã sớm nóng lên với những màn trình diễn bùng nổ của các chân sút hàng đầu khu vực.

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Nguyễn Đình Bắc. Ảnh: Hữu Phạm.

Tối 25/7, bảng B khép lại lượt trận mở màn với hai cuộc đối đầu. Malaysia lội ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1 trên sân Thuwunna (Yangon), trong khi Thái Lan dễ dàng vượt qua Lào 5-0 tại sân vận động quốc gia Lào ở Vientiane.

Ở hai trận đấu này, Paulo Josue của Malaysia và Kakana Khamyok của Thái Lan đều lập cú đúp. Thành tích hai bàn thắng giúp bộ đôi này vươn lên nhóm bám đuổi trong cuộc đua Vua phá lưới, cùng tiền đạo Đỗ Hoàng Hên của tuyển Việt Nam. Hoàng Hên đã ghi hai bàn trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste.

Dẫn đầu danh sách ghi bàn sau lượt trận đầu tiên là Nguyễn Đình Bắc với 3 pha lập công. Tiền đạo của CLB Công an Hà Nội tỏa sáng rực rỡ khi hoàn tất cú hat-trick vào lưới Timor Leste với các bàn thắng ở phút 31, 42 và 65, đồng thời kiến tạo để Quang Hải ấn định chiến thắng 7-0 ở phút 79.

Đình Bắc thậm chí còn suýt có cho mình một cú poker khi đánh đầu tung lưới Timor Leste ở phút 90+1, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

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Nguyễn Xuân Son. Ảnh: Hữu Phạm.

Dù mới ghi một bàn, Nguyễn Xuân Son vẫn là cái tên được đánh giá có khả năng cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới. Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil từng giành danh hiệu này tại ASEAN Cup 2024 với 8 bàn thắng và tiếp tục cho thấy bản năng săn bàn khi lập công ngay ở trận mở màn giải năm nay.

Với lợi thế cú hat-trick ngay trận đầu tiên, Đình Bắc đang chiếm ưu thế trong cuộc đua ghi bàn. Phong độ cao cùng sự tự tin là nền tảng để tiền đạo 21 tuổi hướng đến danh hiệu Vua phá lưới, tiếp nối thành tích của Xuân Son cách đây hai năm.

Dù mới diễn ra lượt trận đầu tiên, cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 đã cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt. Bên cạnh những chân sút đã sớm tỏa sáng, Indonesia và Philippines vẫn chưa thi đấu, hứa hẹn sẽ khiến cuộc đua ghi bàn trở nên khó lường hơn trong những vòng đấu tới.

Nếu một cầu thủ Việt Nam tiếp tục giành danh hiệu Vua phá lưới, đây sẽ là kỳ ASEAN Cup thứ ba liên tiếp bóng đá Việt Nam sở hữu chân sút số một giải đấu. Trước Xuân Son ở năm 2024, Nguyễn Tiến Linh từng đồng Vua phá lưới ASEAN Cup 2022 với 6 bàn thắng, ngang thành tích của Teerasil Dangda (Thái Lan).

Trọng Đạt
#ASEAN Cup #Vua phá lưới #Đình Bắc #bóng đá Việt Nam #bóng đá ASEAN #cầu thủ #bàn thắng

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