Bị Hàn Quốc trừng phạt, HLV Shin Tae-yong tuyên bố ở hẳn Indonesia 10 năm

TPO - Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) vừa ban hành lệnh cấm hoạt động bóng đá dài hạn đối với Shin Tae-yong. Đứng trước cơn bão dư luận từ quê nhà, vị chiến lược gia 55 tuổi tỏ ra rất điềm tĩnh. Shin Tae-yong khẳng định bản án này sẽ không thể làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông vì ông đang làm việc ở Persija Jakarta.

Trong khuôn khổ buổi họp báo trước thềm giải đấu Cúp Chủ tịch Indonesia 2026, HLV Shin Tae-yong đã đối diện trực tiếp với truyền thông về án phạt từ KFA. Án phạt này xuất hiện sau khi ông Shin dính cáo buộc tát vào mặt cầu thủ khi còn cầm quân ở Ulsan HD tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc. Theo đó, ông Shin sẽ bị cấm hành nghề dài hạn ở Hàn Quốc, đồng thời bị khai trừ khỏi Hiệp hội HLV của quốc gia này.

Trước nguy cơ sự nghiệp bị đứt đoạn, nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra rất bình thản. Ông chia sẻ thẳng thắn lập trường của mình: "Không, không có vấn đề gì cả. Không có bất kỳ vấn đề gì trong 10 năm tới. Tôi là HLV của Persija Jakarta. Tôi đã nhận trách nhiệm, và không có vấn đề gì hết.

Thành thật mà nói, có một số điều khiến tôi buồn. Và tôi muốn nói chuyện với nhà quản lý bóng đá Hàn Quốc. Nhưng dù sao tôi làm nghề huấn luyện, và tôi muốn nhận trách nhiệm. Tôi đến đây vì Persija, và tôi sẽ tiếp tục ở đây (Indonesia) trong 10 năm tới".

Câu nói này như một lời khẳng định rằng ông đã chọn cách biến Indonesia thành quê hương thứ hai của mình để tiếp tục sự nghiệp cầm quân. Lệnh cấm mà HLV này phải chịu chỉ giới hạn trong lãnh thổ Hàn Quốc. Ông không bị ảnh hưởng gì nếu cầm quân ở nước ngoài. Thực tế là LĐBĐ Hàn Quốc đã gửi công văn cho phía Indonesia thông báo về án phạt, nhưng không có bất cứ điều gì thay đổi với Shin Tae-yong.

HLV Shin Tae-yong đang làm việc ở Persija Jakarta

Bên cạnh đó, HLV trưởng của Persija Jakarta cũng đính chính lại một số luồng thông tin liên quan đến thời hạn thực tế của lệnh cấm, đồng thời tái khẳng định nó không tạo ra bất kỳ rào cản pháp lý nào đối với công việc ở Indonesia.

"Tôi muốn nhận trách nhiệm, nhưng không có vấn đề gì cả. Hoàn toàn không có vấn đề gì khi trở thành HLV của Persija. Và lệnh cấm cũng không kéo dài 10 năm như mọi người nói", chiến lược gia 55 tuổi quả quyết.

Gạt lại phía sau những lùm xùm với KFA, trọng tâm lớn nhất của HLV Shin Tae-yong lúc này hoàn toàn hướng về chuyên môn. Persija Jakarta đang bước vào giai đoạn chạy đà quan trọng, và thử thách trước mắt của họ là cuộc đối đầu nảy lửa với Persebaya Surabaya tại Cúp Chủ tịch.

"Ngày mai, chúng tôi có trận đấu với Surabaya. Đúng là công tác chuẩn bị cho trận đấu ngày mai chưa hoàn hảo, nhưng chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình cho trận đấu với Persebaya", ông Shin nhấn mạnh.