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Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội, chờ quyết đấu Singapore

Tiểu Phùng
Trọng Đạt

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã trở về tới Hà Nội vào chiều tối 25/7 sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân ASEAN Cup 2026.

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Đội tuyển Việt Nam về Hà Nội sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste

Chiến thắng trước Timor Leste đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên tạm chiếm ngôi đầu bảng A. Phía trước, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Singapore ở lượt trận thứ 2, diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình ngày 31/7.

Để chuẩn bị, chiều tối nay 25/7 đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội. Tại sân bay quốc tế Nội Bài, Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội nhận được sự chào đón rất nhiệt thành từ người hâm mộ. Đội sau đó ổn định nơi ăn nghỉ và dự kiến sẽ có buổi tập ngay sáng mai tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Anh Tú cho biết toàn đội khoẻ mạnh, đảm bảo sức khoẻ và có tinh thần rất thoải mái.

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"Điểm tích cực là không chỉ giành trọn 3 điểm ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam đồng thời không để xảy ra trường hợp nào chấn thương. Các mục tiêu về chuyên môn và chiến thuật của HLV Kim Sang-sik đều đạt được. Tuy nhiên phía trước đội còn hành trình dài nên chúng tôi vẫn yêu cầu các cầu thủ tập trung thi đấu, giải quyết tốt từng trận, giữ kỷ luật và đoàn kết để hướng đến mục tiêu cuối cùng"-ông Trần Anh Tú cho biết.

Phó chủ tịch Trần Anh Tú cũng mong muốn đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ trong trận đấu với Singapore ngày 31/7 tới.

Tiểu Phùng
Trọng Đạt
#ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Đình Bắc #Singapore

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