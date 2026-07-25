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Thể thao

VCK U11 Toàn quốc 2026 khai hội, nhiều ứng viên phô diễn sức mạnh

Trọng Đạt

Tám bàn thắng, những màn rượt đuổi nghẹt thở cùng bầu không khí cuồng nhiệt đã tạo nên điểm nhấn ở ngày khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026. Nhiều đội bóng mạnh cũng khẳng định tham vọng bằng những chiến thắng thuyết phục.

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Chiều 24/7, Vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk.

Lễ khai mạc diễn ra với sự tham dự của Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức giải; bà Đinh Thị Thu Trang - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức; cùng ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Nguyễn Phan Khuê khẳng định Giải U11 Toàn quốc không chỉ là sân chơi dành cho các cầu thủ nhí mà còn là bệ phóng quan trọng của bóng đá Việt Nam trong suốt 29 năm qua. Từ giải đấu này, nhiều tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nhâm Mạnh Dũng hay Khuất Văn Khang đã trưởng thành và khẳng định tên tuổi.

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Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức giải.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu được chờ đợi nhất giữa chủ nhà U11 Đắk Lắk và U11 Phú Thọ đã mang đến bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, các cầu thủ U11 Đắk Lắk nhập cuộc đầy hứng khởi.

Tuy nhiên, U11 Phú Thọ cũng cho thấy bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường để liên tục bám đuổi. Hai đội cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trước khi khép lại với kết quả hòa 4-4.

Ở các trận đấu diễn ra trước đó, nhiều ứng viên vô địch đã có màn ra quân ấn tượng. Tại bảng C, U11 Hải Phòng vượt qua U11 Thuận An TP.HCM với tỷ số 2-0, trong khi U11 HYS tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng chiến thắng đậm 6-1 trước U11 Đồng Tháp.

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Ở bảng D, U11 HAGL khởi đầu thuận lợi khi đánh bại U11 Thái Nguyên 2-0. U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng có màn trình diễn thuyết phục để giành chiến thắng 3-0 trước U11 Navy Đức Nhuận TP.HCM.

Theo lịch thi đấu, vòng bảng sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk trước khi bước vào vòng loại trực tiếp. Vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 sẽ khép lại bằng trận chung kết diễn ra vào ngày 5/8.

Trọng Đạt
#Giải bóng đá #U11 #Nestlé MILO #Đắk Lắk #bóng đá trẻ #khai mạc #cầu thủ nhí

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