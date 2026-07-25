IOC từ chối điều tra Chủ tịch FIFA Infantino trong bê bối liên quan đến Tổng thống Trump

TPO - Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho rằng các cáo buộc nhằm vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, bao gồm vụ hoãn án treo giò của tiền đạo Folarin Balogun và những mối liên hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đều không nằm trong thẩm quyền của cơ quan này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Đầu tháng này, tổ chức nhân quyền FairSquare đã gửi đơn khiếu nại lên IOC, cho rằng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có dấu hiệu vi phạm các quy định về đạo đức của phong trào Olympic.

Một trong những nội dung được nhắc đến là quyết định của FIFA tạm hoãn thi hành án treo giò tại World Cup đối với tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun, sau khi ông Trump trực tiếp đề nghị Chủ tịch FIFA xem xét lại chiếc thẻ đỏ của cầu thủ này.

Dù ông Infantino hiện cũng là thành viên IOC, người phát ngôn của tổ chức này khẳng định Ủy ban Đạo đức IOC không có thẩm quyền xử lý vụ việc.

Theo IOC, sau khi xem xét toàn diện đơn khiếu nại, Ủy ban Đạo đức kết luận rằng các nội dung FairSquare nêu ra đều liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành của FIFA và việc áp dụng các quy định thuộc thẩm quyền của liên đoàn này, chứ không phải mối quan hệ giữa FIFA với IOC.

"Hiến chương Olympic quy định mỗi liên đoàn thể thao quốc tế đều hoạt động độc lập và có quyền tự chủ trong quản trị. Bộ Quy tắc Đạo đức của IOC chỉ điều chỉnh mối quan hệ giữa các liên đoàn quốc tế và IOC, không điều chỉnh các quyết định nội bộ của từng liên đoàn", người phát ngôn IOC cho biết.

IOC xác định đơn khiếu nại của FairSquare nằm ngoài phạm vi thẩm quyền của Ủy ban Đạo đức và đã thông báo kết luận này tới tổ chức nhân quyền nói trên.

Tuy nhiên, IOC cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục thúc đẩy các tiêu chuẩn quản trị tốt trong phong trào Olympic, đồng thời tăng cường tính minh bạch về vai trò, trách nhiệm và cơ chế giải trình của các tổ chức thành viên.

Hiện tại, FairSquare chưa đưa ra phản hồi sau quyết định của IOC.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, FairSquare cũng đã gửi một đơn khiếu nại riêng tới Ban Điều tra thuộc Ủy ban Đạo đức FIFA, đề nghị xem xét bốn trường hợp mà tổ chức này cho rằng ông Infantino đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với các hành động và chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Ngoài ra, FairSquare còn đề nghị FIFA điều tra vai trò của ông Infantino trong việc thành lập Giải thưởng Hòa bình FIFA (FIFA Peace Prize) và quyết định trao giải thưởng này cho ông Trump tại lễ bốc thăm World Cup 2026, đồng thời làm rõ liệu các quy trình liên quan có tuân thủ đúng các quy định của FIFA hay không.

Đầu tháng này, FairSquare cho biết đã nhận được xác nhận từ Ủy ban Đạo đức FIFA về việc tiếp nhận đơn khiếu nại, nhưng kể từ đó chưa có thêm bất kỳ thông tin cập nhật nào. Đáng chú ý, đơn khiếu nại này được gửi trước khi nổ ra tranh cãi quanh trường hợp của Folarin Balogun.

Ngày 5/7, Ủy ban Kỷ luật FIFA thông báo tạm hoãn thi hành án treo giò một trận đối với tiền đạo đang khoác áo Monaco Folarin Balogun. Một ngày sau, Tổng thống Donald Trump tiết lộ chính ông đã trực tiếp vận động Chủ tịch FIFA xem xét lại quyết định này.

Về phía mình, ông Infantino khẳng định quyết định được đưa ra hoàn toàn độc lập bởi các cơ quan tư pháp của FIFA. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban Kỷ luật FIFA vẫn chưa giải thích cụ thể cơ sở pháp lý dẫn đến việc tạm hoãn án treo giò đối với Balogun.

Theo tờ The Times, Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA Mohammad Al Kamali là người đơn phương đưa ra quyết định nói trên.

Vụ việc đã vấp phải phản ứng mạnh từ UEFA. Liên đoàn bóng đá châu Âu cho rằng quyết định liên quan đến Balogun là "chưa từng có tiền lệ, khó hiểu và không thể biện minh". Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã không tham dự trận chung kết World Cup vừa qua để phản đối vụ việc này, cùng nhiều quan ngại khác liên quan đến công tác quản trị của FIFA.