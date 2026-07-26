Cựu tiền đạo tuyển Thái Lan chỉ trích các đàn em dù đội nhà thắng Lào 5-0

TPO - Dù Thái Lan vừa có khởi đầu thuận lợi tại ASEAN 2026 bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Lào song màn trình diễn này vẫn chưa thể làm hài lòng tất cả. Nổi bật là phản ứng từ Sarayoot Chaikamdee, cựu tiền đạo lừng danh của bóng đá xứ Chùa Vàng.

Sarayoot Chaikamdee (ảnh nhỏ) không hài lòng với các học trò

Trên trang cá nhân mới đây, Sarayoot Chaikamdee đã thẳng thắn lên tiếng chê trách về thể chất và thái độ thi đấu của các hậu bối sau khi Thái Lan tạo khoảng cách 5 bàn với chủ nhà Lào ở ngày ra quân.

"Tại sao các cầu thủ của chúng ta lại bị chuột rút vào khoảng phút 75-80? Rất ít cầu thủ bị chuột rút ở sân chơi World Cup", Sarayoot Chaikamdee nói. Lời chia sẻ này cho thấy cựu danh thủ sinh năm 1985 mong muốn Thái Lan phải vươn tới một tiêu chuẩn thể lực cao hơn, thay vì dễ dàng hài lòng với giải đấu khu vực.

Không dừng lại ở đó, Sarayoot Chaikamdee còn tỏ ra bức xúc với chiến thuật và tinh thần của toàn đội. Dù đã dẫn trước 5 bàn ngay từ trước phút 70 và có lợi thế thi đấu 11 người so với 10 người của đối thủ, có thời điểm là 9 (Lào hết quyền thay người trong khi cầu thủ chấn thương không thể tiếp tục thi đấu) nhưng tuyển Thái Lan lại bất ngờ chùng xuống. Họ có thừa cơ hội để cân bằng kỷ lục thắng đậm nhất trước Lào (6-0) hoặc lập kỷ lục mới nhưng cuối cùng, Voi chiến hài lòng với tỷ số 5-0.

Thái Lan chững lại sau khi ghi 5 bàn

Sarayoot bình luận: "Tại sao họ không ghi thêm bàn thắng? Họ lùi về phòng ngự ở phần sân nhà thay vì pressing?". Với tư duy của một tiền đạo máu lửa như Sarayoot Chaikamdee, việc từ bỏ sức ép tấn công khi đang nắm giữ mọi lợi thế là điều khó có thể chấp nhận.

Những lời nhận xét của Sarayoot Chaikamdee hoàn toàn có trọng lượng nhờ bản lý lịch hoành tráng của anh. Trong giai đoạn khoác áo đội tuyển quốc gia (2003-2008), anh đã đóng góp 26 bàn thắng, là đầu tàu đưa Thái Lan vô địch và ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 2003 tại Việt Nam.

Xuyên suốt 16 năm thi đấu chuyên nghiệp, anh cũng từng vô địch Cúp Nhà vua, hai lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG Thái Lan và đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ thứ hai (sau Pipop Onmo) cán mốc 100 bàn thắng ở Thai League.