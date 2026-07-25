Thái Lan thị uy, đè bẹp Lào ở ASEAN Cup 2026

goal 3-0 cho Thái Lan

50': Yotsakon Burapha đón bóng mềm mại rồi băng xuống, tung ra cú đá căng găm bóng vào nóc lưới. Tỷ số là 3-0. Pha bóng này cho thấy sự hiệu quả của Thái Lan. Họ gần như dứt điểm là vào trong khi các chân sút Lào bỏ lỡ nhiều tình huống ngon ăn.