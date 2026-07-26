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Thể thao

Real Madrid xúc tiến mua cầu thủ chạy cánh mới, Arsenal rộng cửa chiêu mộ Vinicius

Đặng Lai

TPO - Real Madrid đang ở rất gần Yan Diomande, tiền đạo cánh thuộc biên chế RB Leipzig. Động thái này bất ngờ mang lại tín hiệu tích cực cho Arsenal trong nỗ lực chiêu mộ ngôi sao Vinicius Junior.

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Theo nguồn tin từ The Athletic, Arsenal đang theo dõi sát sao tình hình của Vinicius tại Bernabeu. Pháo thủ rất quan tâm đến chân sút người Brazil và sẵn sàng đàm phán nếu Real Madrid chịu nhượng lại. Hợp đồng của Vinicius chỉ còn thời hạn 1 năm nhưng quá trình gia hạn vẫn đang giậm chân tại chỗ.

Dù Chủ tịch Florentino Perez từng lên tiếng trấn an dư luận hồi tháng 6: "Vini là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và anh ấy rất hạnh phúc ở đây. Anh ấy còn một năm hợp đồng, muốn ở lại và tôi cũng muốn vậy", song thực tế lại chưa có thỏa thuận nào được thống nhất.

Nếu không thể gia hạn, Real Madrid đối mặt với nguy cơ mất trắng tuyển thủ Brazil vào mùa hè tới, hoặc phải bán rẻ anh ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm sau. Đó là lý do Arsenal muốn nhảy vào cuộc chiến.

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Trossard đã rời Arsenal nên CLB thành London rất cần người thay thế

Dù chưa có đàm phán trực tiếp và thương vụ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định đi hay ở của Vinicius, nhưng bước đi gần đây của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho thấy họ đã bắt đầu chuẩn bị cho viễn cảnh chia tay ngôi sao số một của mình. Với Real, ưu tiên dường như không còn là giữ chân Vinicius nữa.

Lúc này, họ đang đàm phán với RB Leipzig để sở hữu Yan Diomande, tài năng trẻ 19 tuổi người Bờ Biển Ngà. Một số nguồn tin tiết lộ Real dự định trở lại với lời đề nghị khủng hơn sau khi mức giá 100 triệu euro bị từ chối. RB Leipzig chỉ gật đầu nếu nhận đủ 130 triệu euro và Real dự tính nâng mức giá lên 120 triệu euro.

Diomande đã ghi 15 bàn mùa trước. Tuy sở trường của anh là chơi ở cánh phải nhưng anh hoàn toàn có thể đá tốt bên hành lang trái - vị trí vốn thuộc về Vinicius. Việc Real Madrid sẵn sàng chi đậm cho người thay thế là tín hiệu rõ ràng nhất mở ra cơ hội lớn cho Arsenal.

Arsenal thì đang rất cần một tiền đạo cánh trái chất lượng và sẵn sàng vung tiền cho Vinicius. Họ đã để Leandro Trossard sang Thổ Nhĩ Kỳ, sắp tới bán cả Gabriel Martinelli nên phương án mua Vinicius được coi là lý tưởng hơn cả.

Đặng Lai
#Real Madrid #Vinicius Junior #Arsenal #chuyển nhượng #Brazil #Vinicius #Ngoại hạng Anh

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