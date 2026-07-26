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Thể thao

Không phải Việt Nam, đội tuyển nào đắt giá nhất ASEAN Cup 2026?

Đặng Lai

TPO - Giá trị đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 chỉ cán mốc 6,63 triệu USD. Con số này bằng 2/3 đội hình Indonesia, đội tuyển đắt giá nhất giải.

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Indonesia đã điền tên 12 cầu thủ nhập tịch vào đội hình tham dự ASEAN Cup 2026. Ngay cả khi không còn trên đỉnh cao phong độ thì những Thom Haye, Justin Hubner, Sandy Walsh… vẫn được chuyên trang chuyển nhượng cầu thủ Transfermarkt định giá khá cao.

Theo đó, Thom Haye có giá 900.000 euro, Justin Hubner là 1 triệu euro, Sandy Walsh: 600.000 euro… Thêm việc nhiều cầu thủ nội địa được định giá rất cao (Nadeo Argawinata – 450.000 euro; Rizky Ridho – 650.000; Beckham Putra – 400.000…) mà tổng giá trị đội hình tuyển Indonesia vẫn đạt mức 9,43 triệu euro.

Trong danh sách 26 tuyển thủ Indonesia, Justin Hubner gần như chắc chắn sẽ không xuất hiện ở ASEAN Cup 2026 do CLB chủ quản của anh không nhả người. Nếu như Indonesia chuẩn bị ra sân gặp Campuchia thì Hubner vẫn đang du đấu châu Âu cùng Sittard. Nhưng ngay cả khi gạch bỏ Hubner, tuyển Indonesia vẫn có giá 8,43 triệu euro, vững vàng ở vị trí số 1 về giá trị đội hình.

Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 cũng chỉ đạt 6,63 triệu euro. Ở danh sách dự giải, HLV Kim Sang-sik không điền tên Nguyễn Filip, Quang Vinh Pendant, Tuấn Hải, Tiến Linh… khiến tổng giá trị giảm sút đáng kể. Nhưng ông còn Xuân Son (550.000 euro), Đình Bắc, Quang Hải (cùng 400.000), Hoàng Đức (325.000)… giúp đội tuyển duy trì tổng giá trị ở con số 6,63 triệu euro.

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Thom Haye (19) là cầu thủ đắt nhất tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2026 với 900 ngàn euro

Giá trị của nhà đương kim vô địch cao hơn khá nhiều Thái Lan, đội chỉ mang nhiều cầu thủ lạ đến với ASEAN Cup 2026. Thái Lan chỉ được định giá 5 triệu euro với người đắt giá nhất là Teerasak Poeiphimai (500.000 euro), theo sau là Worachit Kanitsribumphen, Seksan Ratree…

So với đội hình dự vòng loại Asian Cup 2027, Thái Lan giảm sút đáng kể sau khi họ mất nhiều ngôi sao được định giá cao như Chanathip, Mickelson, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta và đặc biệt là Supachai Jaided, chân sút được Transfermarkt định giá đến 1,2 triệu euro.

Đội tuyển đắt giá thứ 4 tại ASEAN Cup 2026 là Singapore (3,73 triệu euro). Đội thứ 5 là Malaysia với tổng đội hình chỉ đạt mức 3,08 triệu euro. Con số này chưa bằng nửa đội tuyển Việt Nam.

Nó phản ánh khó khăn của Malaysia ở ASEAN Cup 2026 khi họ không triệu tập những nhân tố quan trọng nhất. Thậm chí đội tuyển này phải gọi nhiều cái tên “0 đồng”, nghĩa là chưa có hợp đồng chuyên nghiệp với CLB chủ quản nên chưa được định giá.

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Đặng Lai
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