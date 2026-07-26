Cầu thủ nữ bị cấm thi đấu 5 năm vì sút liên tiếp vào đầu đối thủ

TPO - Một cầu thủ futsal người Brazil đã bị đình chỉ thi đấu 5 năm sau khi đá vào đầu đối thủ. Đội bóng của cô cũng lập tức bị loại khỏi giải.

Trong một giải futsal nữ tại bang Fortaleza, 2 đội Esport Feminino và AS Resenhas đã gặp nhau. Khi trận đấu trôi sang hiệp 2 và tỷ số là 1-0 nghiêng về Esport Feminino thì sự cố xảy ra. Trong một pha tranh bóng, Lara bị tuýt còi vì phạm lỗi với Julia. Cô nàng không hiểu bực tức vì điều gì mà tiến tới gần Julia, cầu thủ khi đó vẫn đang nằm sõng soài trên sân, rồi sút cực mạnh vào đầu Julia.

Không những một lần mà Lara sút 2 lần vào đầu Julia. Mọi thứ đều được ghi lại trên sóng truyền hình: Lara phạm lỗi từ phía sau. Julia nằm úp mặt xuống đất và Lara đã đứng dậy rất nhanh để tấn công vào đầu đối thủ.

Sự cố chưa dừng lại ở đó. Đã xuất hiện xô xát sau pha bóng phi thể thao của Lara. Một đồng đội của nạn nhân đã cố gắng bảo vệ cô và đối đầu với Lara, nhưng bị đấm. Lúc này, trọng tài lao vào sân để can ngăn Lara, làm dịu những cái đầu nóng.

Khoảnh khắc Julia bị sút mạnh vào đầu

Julia vẫn ngồi dậy sau khi bị sút liên tiếp vào đầu. Nhưng theo tư vấn của đội ngũ y tế, cô được đưa đến khoa cấp cứu ở bệnh viện Eusebio. Thông báo từ CLB chủ quản cho biết Julia đã xuất viện và hiện sức khỏe tốt.

Ban tổ chức giải lập tức có động thái mạnh mẽ với Lara cũng như AS Resenhas. Toàn bộ đội bóng này bị loại khỏi giải đấu. Cơ quan quản lý thể thao của thành phố cũng cấm Lara thi đấu trong vòng 5 năm, không được tham dự bất cứ sự kiện thể thao nào của thành phố. Một số đồng đội của cầu thủ nữ này có tham gia vào vụ xô xát nhận những án phạt nặng nhẹ khác nhau.

“Hội đồng thành phố Eusebio công khai lên án hành vi bạo lực của cầu thủ AS Resenha. Chúng tôi đảm bảo mọi hành vi như vậy không được tồn tại trong xã hội chúng ta”, phát ngôn viên của thành phố nhấn mạnh.