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Thể thao

Cầu thủ chuyên nghiệp 'già' nhất thế giới ghi bàn ở tuổi 59

Hương Ly

TPO - Sự nghiệp của "cây trường sinh" Miura Kazuyoshi lại có thêm dấu mốc đáng nhớ khi ông ghi bàn cho Fukushima ở trận đấu gần nhất.

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Biểu tượng bóng đá Nhật Bản Kazuyoshi ghi bàn thắng chính thức đầu tiên sau gần 4 năm. Ở tuổi 59 và 149 ngày, ông lập công trong chiến thắng hủy diệt 7-0 của Fukushima United trước Iwaki Furukawa tại Cúp Hoàng đế Nhật Bản.

Các cầu thủ và ban huấn luyện Fukushima United ăn mừng cảm xúc trong khoảnh khắc Kazuyoshi ghi bàn. Trước đó, lần gần nhất huyền thoại này lập công là trận đấu vào tháng 11/2022, khi ông còn khoác áo CLB Suzuka PG (hiện là Atletico Suzuka) trong trận thua FC Osaka.

Cựu tuyển thủ quốc gia Nhật Bản chuẩn bị bước vào mùa giải chuyên nghiệp thứ 42. Trước đó, ông được đội bóng hạng ba Fukushima United gia hạn hợp đồng cho mượn đến tháng 6/2027. Lão tướng 59 tuổi hiện vẫn thuộc biên chế CLB Yokohama.

Kazuyoshi thường được gọi với cái tên trìu mến "King Kazu", là biểu tượng sống cho tinh thần bền bỉ của bóng đá Nhật Bản. Ông sinh năm 1967, rời quê nhà sang Brazil từ năm 15 tuổi để bắt đầu con đường chuyên nghiệp tại CLB Santos.

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King Kazu vẫn duy trì đam mê bóng đá.

Trở về Nhật Bản từ năm 1990, Kazu thành ngôi sao sáng nhất thời kỳ đầu khai sinh giải J.League. Ông từng giành Quả bóng vàng châu Á năm 1992, là ngôi sao dẫn dắt tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 1992. Tính cả sự nghiệp trong màu áo tuyển Nhật Bản, Kazuyoshi ghi 55 bàn thắng sau 89 trận đấu.

Kazuyoshi là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên chơi bóng tại Serie A (Italia) khi khoác áo CLB Genoa vào năm 1994, mở đường cho các thế hệ tài năng châu Á vươn ra các giải đấu lớn ở châu Âu.

Sự nghiệp quần đùi áo số của ông trải dài qua 5 thập kỷ với hơn 40 mùa giải chuyên nghiệp, chinh chiến từ Brazil, Nhật Bản, Italia, Croatia cho đến Bồ Đào Nha. Ở tuổi 59, King Kazu vẫn miệt mài xỏ giày ra sân trong màu áo Fukushima, tiếp tục nới rộng kỷ lục về cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất lịch sử bóng đá thế giới còn ra sân và ghi bàn.

Hương Ly
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