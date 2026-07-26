Cú putt hơn 7 mét đưa Michael Kim vào ngôi đền huyền thoại của PGA Tour

TPO - Michael Kim tạo nên một trong những vòng đấu xuất sắc nhất lịch sử PGA Tour khi hoàn thành vòng 2 giải 3M Open với 59 gậy, khép lại bằng cú putt birdie dài hơn 7 mét ở hố 18. Màn trình diễn bùng nổ giúp golfer người Mỹ lập kỷ lục sân TPC Twin Cities và vươn lên dẫn đầu giải với cách biệt ba gậy.

Không có golfer nào trên PGA Tour thi đấu thăng hoa hơn Michael Kim trong ngày 25/7. Bước vào vòng 2 giải 3M Open khi chỉ đứng đồng hạng 43, golfer người Mỹ tạo nên màn bứt phá ngoạn mục với vòng đấu 59 gậy, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với cách biệt ba gậy.

Điểm nhấn của vòng đấu đến từ màn trình diễn gần như hoàn hảo trên green. Michael Kim liên tiếp thực hiện những cú gạt chính xác, có thời điểm hoàn thành 9 hố liên tiếp chỉ với một putt, trước khi khép lại ngày thi đấu bằng cú birdie dài 24 feet (khoảng 7,3 mét) ở hố 18. Ngay khi bóng lăn vào hố, Kim siết chặt nắm tay ăn mừng, còn hàng nghìn khán giả vây kín khu vực green bùng nổ trong khoảnh khắc lịch sử.

Nhà vô địch John Deere Classic 2018 khởi đầu khá bình lặng với hai hố par liên tiếp, nhưng sau đó bùng nổ mạnh mẽ khi ghi tới 12 birdie trong 16 hố cuối, bao gồm chuỗi 5 birdie liên tiếp ở nửa đầu vòng đấu.

Vòng đấu 59 gậy của Michael Kim là lần thứ 15 trong lịch sử PGA Tour một golfer phá mốc 60 gậy. Thành tích này cũng thiết lập kỷ lục mới tại sân TPC Twin Cities, vượt qua cột mốc 60 gậy từng được Adam Svensson và Kurt Kitayama xác lập vào năm 2025.

Sau khi lập kỳ tích, Michael Kim, golfer sở hữu lượng người theo dõi rất lớn trên mạng xã hội Twitter, lập tức chia sẻ niềm vui với người hâm mộ và hứa sẽ sớm đăng tải bài phân tích chi tiết về vòng đấu theo phong cách quen thuộc của mình.

Chia sẻ với báo giới, Kim cho biết màn trình diễn trên green chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt.

"Thú vị ở chỗ có vài cú đánh mà tôi không thực sự cảm thấy quá tự tin, nhưng golf vốn là như vậy. Tôi rất vui vì vẫn giữ được điểm par ở hố 13. Còn khả năng gạt bóng thì thật sự tuyệt vời. Khi bạn thực hiện cú putt và bóng đi đúng như những gì mình hình dung, đó là cảm giác rất đặc biệt. Hôm nay gần như cả ngày tôi đều có cảm giác ấy".

Golfer 32 tuổi cho rằng điều khiến anh hài lòng nhất không phải là con số 59 gậy, mà là sự quyết đoán trong những thời khắc áp lực nhất.

"Điều tôi tự hào nhất là ở những thời điểm buộc phải thực hiện cú đánh, tôi dám đánh đúng ý đồ thay vì chơi an toàn. Tôi có cú putt birdie rất đẹp ở hố 16. Đến hai hố 17 và 18, nơi có rất nhiều nước bao quanh, tôi tự nhủ: 'Đây là cơ hội để đi vào lịch sử. Hãy tấn công và thực hiện những cú đánh thật chất lượng'. Việc gạt thành công ở hai hố cuối chính là lý do tôi yêu PGA Tour và yêu môn golf. Tôi thực sự rất tự hào".

Trước giải đấu, Michael Kim từng cân nhắc rút lui vì lịch thi đấu quá dày đặc.

"Kể từ US Open, tôi gần như không nghỉ tuần nào. Đây là giải thứ sáu liên tiếp của tôi. Tôi đã chơi quá nhiều golf. Nhưng tôi muốn tích lũy điểm để cạnh tranh suất dự FedEx Cup Playoffs, hướng tới Memphis, BMW Championship và Tour Championship", Kim kể. "Sau khi bị cắt loại ở The Open, tôi nghỉ vài ngày ở nhà và cảm thấy mình vẫn còn đủ năng lượng, nên quyết định đến đây thi đấu. Bây giờ, rõ ràng đó là một quyết định quá đúng đắn".

Với vòng đấu 59 gậy đi vào lịch sử PGA Tour và màn kết thúc không thể hoàn hảo hơn bằng cú putt birdie dài hơn 7 mét ở hố 18, Michael Kim đã biến vòng 2 của 3M Open thành cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình.