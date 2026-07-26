Marselino chống nạng, Indonesia thấp thỏm trước trận ra quân ASEAN Cup

TPO - Ngôi sao trẻ Marselino Ferdinan phải chống nạng trong buổi tập của đội tuyển Indonesia trước thềm gặp Campuchia, khiến người hâm mộ xứ vạn đảo không khỏi lo lắng, dù HLV John Herdman khẳng định đây chỉ là biện pháp phòng ngừa sau một va chạm nhẹ.

Chỉ một ngày trước trận mở màn bảng A ASEAN Cup 2026 gặp Campuchia trên sân Pakansari (Bogor), hình ảnh Marselino Ferdinan xuất hiện với chiếc nạng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các diễn đàn bóng đá Indonesia. Dưới bài đăng ghi lại khoảnh khắc này, hàng loạt cổ động viên bày tỏ sự lo lắng và hy vọng tiền vệ 21 tuổi không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Hình ảnh Marselino chống nạng đang được chia sẻ trên các diễn đàn cổ động viên bóng đá Indonesia.

Marselino được xem là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Indonesia hiện nay. Cầu thủ thuộc biên chế Oxford United là nhân tố giàu đột biến, đồng thời là một trong số ít tuyển thủ đang thi đấu ở châu Âu còn góp mặt trong đội hình của HLV John Herdman tại ASEAN Cup năm nay, bởi nhiều trụ cột không được CLB chủ quản nhả người vì giải đấu không thuộc lịch FIFA Days.

Trước những hình ảnh khiến người hâm mộ lo lắng, HLV John Herdman đã nhanh chóng lên tiếng trấn an. Nhà cầm quân người Canada cho biết Marselino chỉ bị va chạm trong một buổi tập và ban huấn luyện quyết định để cầu thủ này sử dụng nạng như một biện pháp phòng ngừa.

"Chúng tôi đang theo dõi Marselino. Cậu ấy gặp một va chạm nhẹ trong một buổi tập. Đây chỉ là biện pháp phòng ngừa và đội ngũ y tế sẽ tiếp tục điều trị trong vài ngày tới”, HLV Herdman nói. Nhưng ông cũng chưa xác nhận Marselino có thể thi đấu trước Campuchia hay không và cho biết quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi đội ngũ y tế đánh giá thêm.

Thông tin này khiến sự chuẩn bị của Indonesia trước trận ra quân trở nên kém thuận lợi hơn. Trên lý thuyết, Campuchia không phải đối thủ mạnh ở bảng A, nhưng đội bóng của HLV Koji Gyotoku đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực nhờ dàn cầu thủ nhập tịch. Ở trận ra quân hôm 24/7, Campuchia cũng chỉ chịu thua Singapore 1-2 bởi bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng.

Trong khi đó, cục diện bảng A đã sớm tạo áp lực lên Garuda. Đương kim vô địch Việt Nam phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste để tạm thời dẫn đầu bảng, còn Singapore cũng đã bỏ túi 3 điểm sau màn ngược dòng trước Campuchia. Điều đó đồng nghĩa Indonesia cần một khởi đầu suôn sẻ nếu không muốn sớm rơi vào thế bám đuổi trong cuộc cạnh tranh hai tấm vé vào bán kết.

Sau khi đón tiếp Campuchia, Indonesia sẽ làm khách của Timor Leste vào ngày 31/7 và có trận đấu cực kỳ quan trọng gặp Việt Nam trên sân nhà vào ngày 3/8. Muốn có đà tâm lý thuận lợi trước khi chạm trán nhà đương kim vô địch, Garuda cần lấy tối đa điểm số, ghi tối đa bàn thắng vào lưới hai đối thủ yếu là Campuchia và Timor Leste. Và để thực hiện mục tiêu ấy, đội bóng xứ vạn đảo rất cần những ngôi sao tấn công giàu sáng tạo, như Marselino.