Thủ môn tuyển Campuchia tuyên bố ‘chắc chắn 200% sẽ thắng Indonesia’

TPO - Sau trận đầu tiên thua Singapore ngay trên sân nhà, đội tuyển Campuchia sẽ bước vào thử thách thứ hai, làm khách của Indonesia (tối 27/7). Dù phải đối đầu với đối thủ có đẳng cấp vượt trội cùng dàn sao nhập tịch, thủ môn Hul Kim Huy của Campuchia vẫn giữ vững niềm tin vào một chiến thắng chấn động.

Trong buổi họp báo trước trận, điều đầu tiên mà thủ môn này chia sẻ là anh hiểu rõ sức mạnh của đối thủ. Hul Kim Huy thừa nhận Indonesia rất đáng gờm nhờ sự hiện diện của hàng loạt cầu thủ gốc châu Âu như Thom Haye, Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen…

"Đối với trận đấu sắp tới, mọi người đều biết đội tuyển quốc gia Indonesia mạnh như thế nào. Chúng tôi hiểu Indonesia là một đội mạnh trong bảng này. Nhưng cầu thủ của chúng tôi chắc chắn muốn giành chiến thắng ở trận đấu tới".

Dù phải làm khách, Kim Huy vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan và khẳng định mục tiêu của Campuchia là mang về trọn vẹn 3 điểm trên sân đối phương: “Dù thế nào đi nữa, mục tiêu của chúng tôi chắc chắn là giành chiến thắng. Chúng tôi tin tưởng 200% sẽ làm được”.

Dẫu vậy, để hiện thực hóa sự tự tin này, Campuchia sẽ phải vượt qua một rào cản lịch sử khổng lồ. Xuyên suốt chiều dài các cuộc đối đầu từ năm 1995, tuyển Indonesia luôn áp đảo Campuchia.

Trong tổng số 17 lần chạm trán, đội bóng áo đỏ trắng đã giành tới 16 chiến thắng và chỉ để hòa đúng 1 trận. Sự chênh lệch đẳng cấp còn được bộc lộ rõ qua con số 76 bàn thắng mà Indonesia đã nã vào lưới Campuchia, tạo thành một điểm tựa tinh thần tích cực cho đội chủ nhà.

Thống kê cũng chỉ ra rằng đội bóng xứ Angkor thường xuyên gặp khó khăn trước các đối thủ lớn tại bảng A. Họ đã toàn thua cả 7 trận trước tuyển Việt Nam, và chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng cùng 9 thất bại khi đụng Singapore. Campuchia gần như luôn thua 3 ông lớn ở bảng A. Và nếu như nhận thêm một thất bại nữa, họ gần như chắc chắn sẽ đóng lại cánh cửa đi tiếp của mình.