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Thể thao

Danh thủ Indonesia nêu lý do đội nhà có thể lật đổ tuyển Việt Nam

Hương Ly

TPO - Cựu cầu thủ Irfan Bachdim nhận định tuyển Việt Nam là ứng viên sáng giá cho chức vô địch ASEAN Cup 2026 nhưng Indonesia hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng.

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Bachdim và gia đình trong một lần cổ vũ đội tuyển.

"Tôi nghĩ Việt Nam là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Bảng A còn có sự hiện diện của Singapore cũng là đội mạnh. Tuy nhiên nhìn màn trình diễn của tuyển Indonesia gần đây, tôi thấy thầy trò HLV Herdman cũng là tập thể rất xuất sắc", Bachdim chia sẻ.

Cựu tiền đạo tuyển Indonesia nêu lý do để đội nhà có thể đua vô địch với Việt Nam: "Dưới sự dẫn dắt của HLV Herdman, tuyển Indonesia sở hữu cấu trúc lối chơi cực kỳ bài bản. Tất cả các cầu thủ đều nắm rõ vai trò và nhiệm vụ của mình. Đội hình mạnh ở mọi vị trí bởi không bị phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào; mỗi vị trí đều có 3 cầu thủ với chất lượng chuyên môn tương đương".

Bachdim đặt niềm tin Indonesia có thể vượt qua bảng A của ASEAN Cup 2026, ít nhất ở vị trí thứ 2. Sau đó, càng vào vòng trong, "đội bóng xứ vạn đảo" sẽ hoàn thiện lối chơi dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Herdman.

Danh thủ này từng khoác áo Indonesia dự ASEAN Cup 2010. Anh nhớ lại trận đầu tiên của Indonesia ở giải đấu năm đó, họ hủy diệt Malaysia với tỷ số 5-1. Nhưng đến trận chung kết, 2 đội gặp nhau và Indonesia gục ngã trước Malaysia.

Đội bóng xứ vạn đảo gặp Campuchia trong trận ra quân ASEAN Cup 2026. Bachdim nhắn nhủ đến tập thể Indonesia hiện tại: "Hãy thắng trận đầu tiên nhưng tính toán cho cuộc đua đường dài mới là quan trọng. Thậm chí, nhìn vào kịch bản từng xảy ra với tôi và toàn đội ở ASEAN Cup 2010, nếu thua trận ra quân và vô địch thì sẽ thích hơn", anh nói vui.

Indonesia đã làm mọi thứ cho mục tiêu vô địch ASEAN Cup lần đầu tiên. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) quyết định lùi ngày khai màn Liga Indonesia sang tháng 9, dọn đường cho các cầu thủ lên tuyển. PSSI yêu cầu các CLB ở giải quốc nội cho phép cầu thủ tập trung lên tuyển nếu có lệnh từ HLV Herdman. Sau đó, PSSI đàm phán cùng các CLB nước ngoài để lấy tuyển thủ Indonesia trở về.

HLV Herdman không thể triệu tập các trụ cột từ Hà Lan, Italia. Song, với dàn cầu thủ nhập tịch và nội binh xuất sắc ở giải Liga Indonesia, đội bóng xứ vạn đảo đã tập hợp đội hình được đánh giá mạnh nhất trong các lần họ tham dự ASEAN Cup.

Indonesia từng vào chung kết giải đấu số một Đông Nam Á 6 lần và đều thất bại.

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Hương Ly
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