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Thể thao

Tiền vệ tuyển Singapore: Thắng Timor Leste để làm bàn đạp cho trận quyết chiến với Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Song Ui-young khẳng định sau chiến thắng ở ngày ra quân trước Campuchia, toàn đội Singapore đang rất hưng phấn. Họ hướng tới một chiến thắng bùng nổ hơn thế trước Timor Leste. Và anh coi đó sẽ là đòn bẩy để đội tuyển Singapore tự tin làm khách tại Việt Nam.

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Sau lượt trận đầu, Singapore và Việt Nam đang có cùng 3 điểm nhưng đội tuyển đảo quốc sư tử xếp sau vì kém chỉ số phụ. Trận ra quân, họ thắng sát nút Campuchia 2-1 với pha ngả người bắt volley đẳng cấp của phút bù giờ của Ilhan Fandi trong khi đội tuyển Việt Nam dễ dàng vùi dập Timor Leste 7-0.

Đến lượt trận 2, nếu như Singapore tiếp tục ra sân gặp Timor Leste thì đội tuyển Việt Nam được nghỉ. Song Ui-young tin rằng đội bóng của anh sẽ phải chớp cơ hội từ lịch thi đấu này.

Trên Strait Times, tiền vệ này nhấn mạnh: “Vấn đề không nằm ở Timor Leste hay việc họ đã thua đậm trước Việt Nam ra sao. Điều quan trọng duy nhất là cách chúng tôi thi đấu. Toàn đội cần cống hiến hết mình, tạo ra cơ hội và tận dụng tối đa để giành chiến thắng. Đó là tâm thế của chúng tôi dù phải đối đầu với Timor Leste. Và chúng tôi cần duy trì điều đó để sẵn sàng cho trận gặp Việt Nam.

Tùy thuộc vào chiến thuật, các cầu thủ khác cần hỗ trợ tiền đạo trong khâu dứt điểm. Chúng tôi cần giúp đỡ lẫn nhau như một tập thể, hiểu nhau hơn để có màn trình diễn tốt và giành trọn vẹn 3 điểm”.

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Singapore đã thắng Campuchia ở ngày ra quân

Với cá nhân Song Ui-young, người đã đóng góp 8 bàn và 8 kiến tạo sau 35 lần khoác áo đội tuyển Singapore, việc cống hiến cho đội tuyển Singapore mang ý nghĩa rất lớn. Anh hiểu được tầm quan trọng của màu cờ sắc áo.

“Trước đây, tôi thi đấu vì sự nghiệp và danh tiếng của bản thân. Khi thua, nó cũng chỉ như một trận bóng bình thường. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với quốc gia. Tôi muốn giúp Singapore đạt kết quả tốt và giương cao lá cờ tổ quốc. Cảm xúc giờ đây thiêng liêng hơn rất nhiều”, tiền vệ gốc Hàn Quốc bộc bạch.

Bên kia chiến tuyến, tiền vệ nhập tịch Joao Rangel của Timor Leste cũng thể hiện quyết tâm vươn lên sau trận thua đậm trước Việt Nam: “Thật vinh dự và vô cùng tự hào khi được đại diện cho Timor-Leste, và đó là lý do chúng tôi có mặt ở đây. Đội bóng có những cầu thủ sinh ra ở Timor Leste, Australia và Bồ Đào Nha, nhưng chúng tôi luôn tìm cách gắn kết cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trận thua 0-7 quả thực rất khó nuốt trôi. Chúng tôi cần bước tiếp và hy vọng toàn đội có thể khởi đầu suôn sẻ ở trận đấu tới”.

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Đặng Lai
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