'Vua thẻ' người Nhật Bản bắt chính trận Việt Nam đấu Singapore

TPO - Trọng tài người Nhật Bản Hiroki Kasahara được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) phân công điều hành trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore tại lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 20h30 ngày 31/7 trên sân Mỹ Đình.

Ông Hiroki Kasahara (sinh năm 1989) là trọng tài FIFA từ năm 2020 và hiện nằm trong nhóm trọng tài giàu kinh nghiệm của bóng đá Nhật Bản. Không chỉ thường xuyên làm nhiệm vụ tại J1 League, vị "vua áo đen" này còn góp mặt ở nhiều giải đấu lớn của AFC và FIFA.

Tại J1 League, ông Kasahara đã cầm còi 110 trận, rút 299 thẻ vàng (trung bình 2,72 thẻ/trận), 14 thẻ đỏ và cho hưởng 33 quả phạt đền. Những con số này cho thấy ông có xu hướng điều hành quyết đoán nhưng không quá nặng tay trong việc xử lý các tình huống trên sân.

Ở đấu trường quốc tế, trọng tài người Nhật đã điều hành 89 trận thuộc các giải của AFC và FIFA, với trung bình 2,54 thẻ vàng và 0,07 thẻ đỏ mỗi trận, đồng thời chỉ tay vào chấm phạt đền 36 lần.

Bên cạnh các giải quốc nội, ông Kasahara từng làm nhiệm vụ tại FIFA U17 World Cup, AFC Champions League, VCK U20 châu Á và AFC Challenge League. ASEAN Cup 2026 cũng là lần thứ tư ông được AFF tin tưởng giao nhiệm vụ.

Dù sở hữu hồ sơ chuyên môn ấn tượng, ông Kasahara cũng từng gây tranh cãi trong một số trận đấu có sự góp mặt của các đội bóng Đông Nam Á.

Tại ASEAN Cup 2024, ông Kasahara trở thành tâm điểm sau trận hòa 3-3 giữa Indonesia và Lào. Truyền thông Indonesia cho rằng tổ trọng tài đã công nhận bàn gỡ hòa của Lào trong tình huống bóng có dấu hiệu đi hết đường biên ngang, đồng thời không cho Indonesia hưởng phạt đền ở thời gian bù giờ sau pha va chạm với Asnawi Mangkualam trong vòng cấm.

Ở trận đấu giữa Việt Nam và Singapore, hỗ trợ ông Hiroki Kasahara là hai trợ lý Michiyama Satoshi (Nhật Bản), Rawut Nakarit (Thái Lan), trong khi ông Wiwat Jumpaaon (Thái Lan) đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư.