Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

HLV Shin thoát án phạt nặng sau vụ tát học trò

Hương Ly

TPO - HLV Shin Tae-yong bị cấm chỉ đạo một năm tại Hàn Quốc sau vụ tát vào mặt trung vệ Jung Seung-hyun, thời ông còn dẫn dắt CLB Ulsan HD.

17848832400612055466824288530363592341489461183749c99028126a1fa067b76f0fa7633ba2da-1784883293978606128166.jpg

Án phạt của HLV Shin nhẹ hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Trước đó, giới truyền thông Hàn Quốc tiết lộ cựu HLV tuyển Indonesia có thể bị đình chỉ hoạt động bóng đá đến 10 năm.

CLB Persija (Indonesia), đội bóng chủ quản của HLV Shin, lên tiếng: "Án kỷ luật do Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đưa ra đối với HLV Shin có thời hạn một năm. Quyết định này thuộc thẩm quyền của KFA và chỉ áp dụng trong phạm vi bóng đá Hàn Quốc. Do đó, HLV Shin không bị ảnh hưởng đến các hoạt động ở nước ngoài, đặc biệt là công việc tại CLB chúng tôi".

"Chúng tôi tôn trọng quyết định của KFA và sẽ hết lòng hỗ trợ, đồng hành cùng HLV Shin để ông xây dựng tập thể mạnh nhất, hoàn thành công việc trong thời gian tới", CLB Persija chia sẻ trong thông cáo.

Vào tháng 8/2025, HLV Shin được bổ nhiệm dẫn dắt CLB Ulsan HD nhưng bị sa thải đột ngột chỉ sau 65 ngày. Ông vướng vào hàng loạt rắc rối: bất hòa với cầu thủ, dùng bạo lực/lời lẽ xúc phạm với học trò, và nghi vấn đi chơi golf trong giờ làm việc.

Trung vệ Jung Seung-hyun tố giác bị HLV Shin tát vào mặt. Sau đó, đoạn video ghi lại cảnh ông Shin hành hung học trò phát tán trên mạng. Cựu HLV tuyển Indonesia phủ nhận gay gắt: "Tôi chưa từng bạo lực hay xúc phạm ai. Nếu có, tôi sẽ không bao giờ làm HLV nữa".

KFA vào cuộc mở cuộc điều tra từ tháng 12/2025 và kéo dài đến hiện tại. Trong thời gian đó, HLV Shin tìm được công việc mới tại CLB Persija. Khi truyền thông Hàn Quốc rộ tin HLV có thể bị cấm hành nghề đến 10 năm tại Hàn Quốc, ông lên tiếng đính chính: "Án phạt sẽ không nghiêm trọng như vậy đâu".

HLV Shin rời vị trí HLV tuyển Indonesia từ tháng 1/2025. Khi đó, ông bị Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải bất ngờ vì không còn phù hợp với định hướng của đội tuyển. PSSI cho biết họ cần một HLV giúp kết nối cầu thủ nội và các nhân tố nhập tịch. Ông Shin không thể giao tiếp tự nhiên với các tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài, do đó sẽ khó khăn trong việc truyền đạt ý đồ chiến thuật ở trước và trong trận đấu.

Trước khi HLV Shin bị sa thải, tuyển Indonesia vẫn đi đúng hướng trong cuộc cạnh tranh giành vé dự World Cup 2026. Quyết định của PSSI gây ngỡ ngàng nhưng họ xử lý dứt điểm để mời Patrick Kluivert về tiếp quản "ghế nóng".

Hương Ly
#HLV Shin Tae-yong #án phạt bóng đá #CLB Persija #Ulsan HD #bạo lực bóng đá #thông tin HLV Shin bị phạt vụ tát cầu thủ #án phạt HLV shin #HLV Shin tát cầu thủ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe