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Thể thao

Real Madrid lật kèo PSG, nổ 'bom tấn' 100 triệu euro

Hương Ly

TPO - Rạng sáng 27/7 (giờ Hà Nội), Real Madrid chốt thương vụ chiêu mộ tiền vệ Yan Diomande từ RB Leipzig với mức giá không dưới 100 triệu euro.

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Marca tiết lộ cục diện thương vụ Diomande đảo chiều quá nhanh. Trước đó, PSG chiếm thế thượng phong để chiêu mộ tiền vệ người Bờ Biển Ngà. Nhà đương kim vô địch PSG đã đạt thỏa thuận sơ bộ cùng Diomande và người đại diện của ngôi sao này. PSG tiến tới bước cuối cùng là chốt mức giá cùng Leipzig.

Dù vậy, Real bất ngờ nhảy vào cạnh tranh Diomande. "Kền kền trắng" gấp rút nối đàm phán với Leipzig và sớm dứt điểm mọi khâu. Theo nguồn tin của chuyên gia đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Diomande bay đến Madrid trong tuần này để kiểm tra y tế.

Khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế, Diomande ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2031 cùng Real Madrid. Với việc sở hữu ngôi sao chạy cánh hàng đầu Bundesliga, đội bóng Hoàng gia sẽ từ bỏ vụ hỏi mua Michael Olise từ Bayern Madrid.

Diomande là tân binh thứ 5 của Real Madrid sau Ibrahim Konate, Marc Cucurella, Dumfries và Bernardo Silva. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà có thể chơi ở vị trí tiền đạo trái và hậu vệ trái. Kể từ Bundesliga mùa 2025/26, Diomande nổi lên bằng lối chơi tốc độ, kỹ thuật và luôn là vị trí có cường độ pressing rất cao.

Tiền vệ 19 tuổi sẵn sàng chơi tốt trong cả hệ thống chiến thuật phòng ngự phản công và áp đặt thế trận. Truyền thông Tây Ban Nha nhận định Diomande sẽ là nhân tố giúp HLV Jose Mourinho cân bằng lối chơi, khi ông đang nắm trong tay quá nhiều ngôi sao tấn công có thiên hướng tỏa sáng cá nhân.

Hai ngày qua, thị trường chuyển nhượng nóng đỉnh điểm vì loạt tin tức liên quan đến Real Madrid. Bên cạnh thương vụ Diomande, làng túc cầu bàn tán về khả năng Vinicius Junior chia tay sân Bernabeu. Arsenal đã nhảy vào cuộc đua, sẵn sàng "phá két" nhằm chiêu mộ tiền đạo Brazil.

Diomande có thể thay thế chính vị trí của Vinicius tại sân Bernabeu. Do đó, kịch bản Vinicius chia tay Real hoàn toàn có thể xảy ra.

Hương Ly
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