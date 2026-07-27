Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai Giải Taekwondo quốc tế CJ Vietnam Open 2026

TPO - Cùng với đoàn chủ nhà Việt Nam, đã có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận cử 167 vận động viên đến tham dự Giải Taekwondo quốc tế CJ Vietnam Open 2026.

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Giải sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29/7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải đấu nằm trong chương trình đồng hành của CJ Group với Taekwondo Việt Nam trong 15 năm qua.

Năm 2012, chương trình bắt đầu với việc hỗ trợ đội tuyển nữ quốc gia. Đến năm 2017, hoạt động được mở rộng sang đội tuyển nam với sự bổ sung các huấn luyện viên chuyên môn người Hàn Quốc dày dạn kinh nghiệm quốc tế. Gần đây, hệ thống thi đấu trẻ toàn quốc cũng đã được đưa vào vận hành.

Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Kil-tae, cựu HLV Đội tuyển Taekwondo trẻ quốc gia Hàn Quốc, tại giải đấu năm ngoái, Đội tuyển nữ Hà Nội do ông huấn luyện đã giành 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc, đồng thời ông được trao danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất nội dung nữ.

Taekwondo Việt Nam đã liên tục đạt được những thành tích nổi bật tại các giải đấu quốc tế như Giải Vô địch Thế giới và ASIAD, trở thành một trong những môn thể thao mang về nhiều huy chương cho Việt Nam.

Giải Taekwondo quốc tế CJ Vietnam Open được tổ chức lần đầu vào năm 2025, với 112 vận động viên đến từ 13 quốc gia. Sau một năm, số lượng vận động viên tham dự tăng lên 167 người, số quốc gia góp mặt tăng lên 15 cho thấy chất lượng giải do Việt Nam tổ chức đã được đánh giá cao.

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của các võ sĩ mạnh của thế giới đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 8 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ. Đội tuyển Việt Nam cũng tung ra các võ sĩ mạnh nhất của mình để so tài.

Dự kiến tuyển Việt Nam thi đấu ở 6 hạng cân với các vận động viên gồm: Nguyễn Thị Loan (nữ, dưới 49kg), Trần Thị Ánh Tuyết (nữ, dưới 67kg), Bạc Thị Khiêm (nữ, trên 67kg), Nguyễn Hồng Trọng (nam, dưới 58kg), Lê Tuấn (nam, dưới 68kg) và Trần Hồ Nhân Vân (nam, trên 80kg).

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cho biết, CJ Vietnam Open 2026 sẽ là cơ hội để các tuyển thủ quốc gia nâng cao cảm giác thi đấu, kiểm tra phong độ trước khi bước vào ASIAD Aichi - Nagoya vào tháng 9.