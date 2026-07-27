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Thể thao

HLV đội tuyển Singapore: Tỷ số thắng 7-0 chưa phản ánh đúng sức mạnh của tuyển Việt Nam

Đặng Lai

TPO - HLV Gavin Lee vừa có những đánh giá về đội tuyển Việt Nam. Ông cho rằng kết quả 7-0 vừa qua mà Việt Nam có được trước Timor Leste chưa phản ánh đúng thực lực của đội bóng áo đỏ.

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Tại bảng A khuôn khổ ASEAN Cup 2026, đội tuyển Singapore đã có khởi đầu thuận lợi sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Campuchia trên sân khách. Vào lúc 18h00 hôm nay (27/7), "Những chú sư tử" sẽ trở về sân nhà Jalan Besar để tiếp đón Timor Leste ở lượt trận thứ hai.

Trước trận đấu này, nhiều cổ động viên Singapore tỏ ra lạc quan. Sự hồ hởi xuất phát từ việc Timor Leste vừa hứng chịu thất bại nặng nề 0-7 trước đội tuyển Việt Nam trong ngày ra quân. Người hâm mộ kỳ vọng thầy trò HLV Gavin Lee sẽ dễ dàng tạo nên một cơn mưa bàn thắng để cạnh tranh hiệu số trực tiếp với Việt Nam (đội được nghỉ thi đấu vòng 2), đồng thời tạo lợi thế trên bảng xếp hạng trước đối thủ Indonesia.

Tuy nhiên, HLV trưởng Gavin Lee đã nhanh chóng làm giảm sự phấn khích. Dù thừa nhận hiệu số bàn thắng bại là yếu tố quan trọng, song chiến lược gia của Singapore từ chối việc đặt áp lực ghi thật nhiều bàn thắng lên vai các học trò: "Không quan trọng chúng ta thắng bằng cách nào, miễn là chúng ta thắng".

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Nhà cầm quân này cho rằng không thể lấy chiến thắng 7-0 của Việt Nam làm hệ quy chiếu để đánh giá thấp Timor Leste. Vì diễn biến mỗi trận đấu rất khác nhau.

Ông thẳng thắn chia sẻ: "Trước hết, đó là điều quan trọng nhất (hiệu số). Nếu bạn xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Timor Leste, tỷ số có phần không phản ánh hết khả năng của đội Việt Nam. Nếu nhìn vào thời gian kiểm soát bóng của Timor Leste, họ cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đội Việt Nam. Timor Leste là một đội bóng được huấn luyện rất tốt, nhưng cuối cùng chất lượng của đội tuyển Việt Nam đã được thể hiện".

Ông phân tích thêm về diễn biến tâm lý dẫn đến việc vỡ trận của đối thủ, đồng thời cảnh báo toàn đội phải giữ đôi chân trên mặt đất: "Chính những bàn thua liên tiếp mà Timor Leste phải nhận đã khiến họ không thể kiểm soát được bản thân trong những thời điểm quan trọng trước đội tuyển Việt Nam dày dạn kinh nghiệm hơn. Nhưng nhìn chung, bạn không thể để tỷ số quyết định tất cả. Chúng tôi cần phải rất cẩn thận và đó là điều mà toàn đội đã nhận thức được".

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Đặng Lai
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