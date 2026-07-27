Nhận định Indonesia vs Campuchia, 20h30 ngày 27/7: Khởi đầu thuận lợi cho 'Garuda'?

TPO - Nhận định bóng đá trận Indonesia vs Campuchia, bảng A ASEAN Cup 2026, lúc 20h30 ngày 27/7. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Dù thiếu hàng loạt trụ cột, Indonesia vẫn được đánh giá cao hơn Campuchia ở trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.

Nhận định trước trận đấu

Indonesia bước vào ASEAN Cup 2026 với nhiều kỳ vọng khi đây là giải đấu chính thức đầu tiên của HLV John Herdman kể từ khi tiếp quản đội tuyển. Dù mục tiêu dài hạn vẫn là World Cup và sân chơi châu Á, chiến lược gia người Anh hiểu rằng một kết quả tích cực tại ASEAN Cup sẽ là bước đệm quan trọng để xây dựng niềm tin và định hình lối chơi cho "Garuda".

Tại bảng A, Indonesia được đánh giá là ứng viên hàng đầu cạnh tranh ngôi nhất bảng cùng đương kim vô địch Việt Nam. Trong khi tuyển Việt Nam duy trì bộ khung ổn định dưới thời HLV Kim Sang-sik và tiếp tục tăng cường sức mạnh bằng các cầu thủ nhập tịch, Indonesia cũng sở hữu lực lượng giàu tiềm năng dù không có đầy đủ những ngôi sao tốt nhất.

HLV John Herdman từng nhiều lần khẳng định ASEAN Cup là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và giúp đội tuyển tiến gần hơn đến mục tiêu vươn tầm châu lục. Nhà cầm quân 51 tuổi cũng muốn chấm dứt hình ảnh "vua về nhì" của Indonesia sau sáu lần thất bại ở các trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á.

Tuy nhiên, Indonesia đến giải với không ít tổn thất về lực lượng. Hàng loạt trụ cột nhập tịch như Emil Audero, Elkan Baggott, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On hay Ole Romeny không được CLB chủ quản nhả người. Đội trưởng Jay Idzes chấn thương, trong khi Dean James chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Dù vậy, đội hình của HLV Herdman vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng cùng dàn tài năng trẻ đang trưởng thành nhanh chóng. Đây vẫn là tập thể được đánh giá cao hơn phần lớn các đối thủ tại bảng A.

Điểm thuận lợi dành cho Indonesia là họ được nghỉ ở lượt trận đầu tiên và có cơ hội theo dõi màn trình diễn của các đối thủ. Chiến thắng 7-0 của Việt Nam trước Timor Leste cũng như trận Singapore đánh bại Campuchia giúp ban huấn luyện Indonesia có thêm dữ liệu để chuẩn bị cho trận ra quân.

Phong độ của "Garuda" trước giải cũng khá tích cực. Trong trận tổng duyệt hôm 21/7, Indonesia đánh bại Bali United 3-0. Trước đó, đội thắng bốn trong năm trận chính thức gần nhất, lần lượt vượt qua St. Kitts & Nevis, Oman và Mozambique, chỉ nhận một thất bại sít sao trước Bulgaria.

Bên kia chiến tuyến, Campuchia tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng cường sức mạnh bằng các cầu thủ nhập tịch như Yudai Ogawa, Iago Bento, Hikaru Mizuno hay Abdel Kader Coulibaly. Chất lượng đội hình của đội bóng xứ Chùa tháp đã được cải thiện đáng kể, nhưng sự gắn kết vẫn là vấn đề lớn.

Ở trận mở màn, Campuchia để Singapore đánh bại 2-1 ngay trên sân nhà. Hàng thủ của họ nhiều lần bộc lộ sự thiếu tập trung và gặp khó trong việc duy trì cự ly đội hình. Trước một Indonesia chơi giàu tốc độ, pressing quyết liệt và chuyển đổi trạng thái rất nhanh, những điểm yếu đó nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị khai thác.

Nếu thi đấu đúng khả năng, Indonesia đủ sức kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Dù thiếu không ít ngôi sao, chất lượng đội hình cùng sự chênh lệch về trình độ vẫn giúp "Garuda" được đánh giá cao hơn Campuchia trong cuộc đối đầu này.

Thông tin lực lượng

Indonesia bước vào ASEAN Cup 2026 với lực lượng sứt mẻ khi thiếu hàng loạt trụ cột nhập tịch như hai thủ môn Emil Audero, Maarten Paes; các hậu vệ Justin Hubner, Jay Idzes, Elkan Baggott, Calvin Verdonk, Kevin Diks cùng hai tiền đạo Ole Romeny và Miliano Jonathans. Dù vậy, HLV John Herdman vẫn còn trong tay nhiều nhân tố chất lượng như Thom Haye, Ivar Jenner và Ragnar Oratmangoen để làm nòng cốt.

Trong khi đó, Campuchia cũng chịu tổn thất về lực lượng khi Taing Bunchhai và Nick Taylor không thể góp mặt vì chấn thương. Điều này khiến đội bóng của HLV Koji Gyotoku gặp thêm khó khăn trong chuyến làm khách trước Indonesia.

Đội hình dự kiến Indonesia: Nadeo Argawinata; Sandy Walsh, Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas, Shayne Pattynama; Thom Haye, Marc Klok, Ivar Jenner; Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana Vikri. Campuchia: Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal Dimong, Phat Sokha; Yudai Ogawa, Iago Bento, Alisher Mirzaev; Sieng Chanthea, Abdel Kader Coulibaly, Sa Ty. Dự đoán tỷ số: Indonesia 3-1 Campuchia