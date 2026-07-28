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Thế giới

Thủ tướng Ấn Độ cậy nhờ ‘bậc thầy’ công nghệ sau bê bối thi cử rúng động

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phải nhờ đến người được mệnh danh là “bậc thầy" đứng sau các dự án hạ tầng số quan trọng nhất của Ấn Độ, để xử lý một trong những cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất của nước này trong nhiều năm.

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Ông Nandan Nilekani là người đồng sáng lập một trong những công ty phần mềm lớn nhất Ấn Độ, góp phần xây dựng hệ thống định danh sinh trắc học lớn nhất thế giới và đặt nền móng cho cuộc cách mạng thanh toán số của quốc gia này.

Giờ đây, Thủ tướng Modi giao cho ông Nilekani nhiệm vụ mới: Khôi phục niềm tin của người dân vào hệ thống thi cử đất nước.

Ngày 27/7, Thủ tướng Modi bổ nhiệm ông Nilekani làm chủ tịch ủy ban cấp cao về cải cách thi cử, sau khi hàng loạt vụ rò rỉ đề thi làm xói mòn niềm tin của công chúng đối với hệ thống kiểm tra. Những bê bối này đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần, dẫn đến việc Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan phải từ chức và chính phủ phải siết chặt các quy định chống gian lận trong thi cử.

“Hệ thống thi cử của chúng ta cần phải đáng tin cậy, minh bạch và tận dụng tối đa công nghệ. Lực lượng đặc nhiệm sẽ tập trung vào cải cách thi cử và trên cơ sở báo cáo của họ, các biện pháp sẽ sớm được triển khai nhằm bảo đảm tính tin cậy của các kỳ thi sắp tới”, ông Modi viết trên Instagram.

Việc lựa chọn ông Nilekani cho thấy Thủ tướng Modi đang đặt cược, rằng người tạo nên nhiều dự án hạ tầng số quan trọng nhất của Ấn Độ có thể thành công ở lĩnh vực mà bộ máy hành chính lâu nay vẫn gặp nhiều khó khăn.

“Nandan Nilekani là bậc thầy trong việc xây dựng các hệ thống quy mô lớn ở tầm cỡ lục địa”, ông T.V. Mohandas Pai - cựu Giám đốc Tài chính của Infosys và từng làm việc nhiều năm cùng ông Nilekani, đánh giá.

Theo ông Pai, với hàng nghìn điểm thi và hàng triệu thí sinh tham dự các kỳ thi mỗi năm, ông Nilekani có thể mang đến góc nhìn mới và xây dựng giải pháp hiệu quả.

Thách thức lớn

Mỗi năm, hàng triệu học sinh, sinh viên Ấn Độ cạnh tranh quyết liệt để giành số lượng hạn chế các suất vào đại học và việc làm trong khu vực công, thông qua những kỳ thi có tính cạnh tranh rất cao.

Năm nay, khoảng 2,2 triệu thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh ngành y của cả nước, trong đó nhiều người đã dành cả năm để ôn luyện, trước khi cơ quan chức năng buộc phải hủy kết quả kỳ thi do xuất hiện cáo buộc đề thi bị rò rỉ.

Ông Nilekani chưa đưa ra bình luận về việc ông được bổ nhiệm.

Sau khi đồng sáng lập Infosys, ông Nilekani tiếp tục dẫn dắt Aadhaar - chương trình định danh sinh trắc học lớn nhất thế giới.

Aadhaar hiện bao phủ hơn 1 tỷ người và trở thành trụ cột của hạ tầng số công cộng tại Ấn Độ. Ban đầu, đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Modi phản đối chương trình này, nhưng sau đó đã chuyển sang ủng hộ và biến Aadhaar thành công cụ trọng tâm trong việc triển khai các chương trình phúc lợi xã hội.

Ông Nilekani cũng tham gia một ủy ban của chính phủ mà các khuyến nghị của cơ quan này đã góp phần thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán số của Ấn Độ.

Ông có quan hệ với nhiều lực lượng chính trị khác nhau. Năm 2014, ông Nilekani từng ra tranh cử vào Hạ viện tại khu vực Bengaluru South thuộc bang Karnataka với tư cách ứng viên của đảng Quốc đại, nhưng không giành chiến thắng.

Bình Giang
Theo Bloomberg
#Ấn Độ #Bê bối thi cử #Biểu tình #Thủ tướng Ấn Độ #Lộ đề thi

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