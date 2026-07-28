Cảnh tượng bên trong bệnh viện ung thư lớn nhất TPHCM

HỘI THẢO PHÒNG CHỐNG UNG THƯ: CẦN BƯỚC ĐỘT PHÁ TOÀN DIỆN

Ngày 31/7, Báo Tiền Phong phối hợp Bộ Y tế và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức hội thảo “Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện”.

Hội thảo được tổ chức nhằm nhận diện điểm nghẽn trong công tác phòng, chống ung thư tại Việt Nam, từ phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, hạn chế về nhân lực và mạng lưới điều trị đến chi phí, phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và khả năng tiếp cận thuốc, kỹ thuật mới.

Chương trình cũng là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia và cơ sở y tế đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả dự phòng, tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư.

- Đơn vị tổ chức: Báo Tiền Phong phối hợp Bộ Y tế, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

- Thời gian: 8h00 ngày 31/7/2026.

Khách mời, chuyên gia tham dự hội thảo:

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Anh Tú - Phó Giám đốc Bệnh viện K, Chánh Văn phòng Hội Ung thư Việt Nam.

- Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Văn - Trưởng khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2.

- Tiến sĩ, Bác sĩ Lưu Ngân Tâm - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy.

- Ngoài ra còn có đại diện sở y tế các tỉnh, thành phía Nam, cùng các bệnh viện, hiệp hội chuyên ngành và doanh nghiệp y tế.