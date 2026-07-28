Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Bác sĩ lấy ra gần 5 lít dịch và 'chất lạ' trong ngực nữ bệnh nhân

Anh Nhàn

TPO - Một phụ nữ 50 tuổi vừa trải qua ca phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ để lấy ra gần 5 lít hỗn hợp dịch, máu và chất lạ tích tụ trong hai bên ngực sau gần 20 năm tiêm một loại được quảng cáo là "mỡ nhân tạo" tại Trung Quốc.

Theo lời kể của nữ bệnh nhân, khoảng 20 năm trước, vì muốn cải thiện vòng một, bà sang Trung Quốc tiêm chất làm đầy tại một cơ sở nhỏ theo lời giới thiệu của người quen. Bà không được biết chính xác thành phần chất được tiêm. Suốt nhiều năm sau đó, cơ thể không xuất hiện bất thường.

Tuy nhiên, khoảng hai tháng gần đây, hai bên ngực bất ngờ căng cứng, sưng to nhanh, đau nhiều và chèn ép khiến bà khó thở, đặc biệt là khi nằm ngủ. Khi đến bệnh viện JW Hàn Quốc thăm khám, chu vi vòng ngực đã lên tới khoảng 115 cm, các bác sĩ ghi nhận nhiều vùng mô xơ cứng, biến dạng.

anh-chup-man-hinh-2026-07-28-luc-000302.png
Bác sĩ lấy ra gần 5 lít dịch và chất lạ trong ngực nữ bệnh nhân

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện JW Hàn Quốc cho biết, quá trình chẩn đoán cho nữ bệnh nhân này gặp khó khăn. Kích thước vòng ngực quá lớn khiến bệnh nhân không thể chụp cộng hưởng từ (MRI) theo kế hoạch. Ê-kíp phải chuyển sang chụp CT để đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh có phản ứng viêm rõ, với chỉ số bạch cầu tăng cao.

Trong ca phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ, các bác sĩ lấy ra gần 5 lít hỗn hợp dịch, máu và chất lạ, đồng thời cắt lọc các mô xơ viêm, làm sạch các khoang tổn thương và đặt dẫn lưu để theo dõi sau mổ.

"Đáng lo ngại không chỉ là lượng dịch được lấy ra mà là tình trạng xơ hóa kéo dài sau nhiều năm. Chất lạ đã len lỏi vào các mô, tạo nhiều khoang viêm và vách xơ, khiến việc loại bỏ trở nên rất phức tạp", bác sĩ Tú Dung nói.

Từ trường hợp này, bác sĩ Tú Dung khuyến cáo người dân cần thận trọng với các sản phẩm được quảng cáo là "mỡ nhân tạo", "mỡ sinh học" hay các chất làm đầy không rõ nguồn gốc. Việc không xuất hiện biến chứng trong nhiều năm không đồng nghĩa với an toàn, bởi các chất này có thể âm thầm gây viêm, xơ hóa và chỉ bộc lộ khi tổn thương đã nghiêm trọng.

Người có nhu cầu làm đẹp cần tìm hiểu rõ thành phần, nguồn gốc và tính pháp lý của các chất được đưa vào cơ thể, tránh thực hiện tại các cơ sở không bảo đảm chuyên môn.

Anh Nhàn
#ngực phình to do tiêm mỡ nhân tạo #biến chứng viêm xơ hóa sau tiêm chất làm đầy #nguy cơ tiềm ẩn của sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc #quá trình phẫu thuật lấy dịch lạ trong lồng ngực #khuyến cáo an toàn trong thẩm mỹ và làm đẹp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe