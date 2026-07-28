Cận cảnh dự án bệnh viện trăm tỷ vừa được Gia Lai gỡ vướng

TPO - Sau nhiều năm "đắp chiếu", UBND tỉnh Gia Lai vừa qua đã gỡ vướng để Bệnh viện Bình An Gia Lai đi vào hoạt động với tên gọi mới là Đơn vị điều trị dịch vụ - Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, quy mô 200 giường bệnh nội trú.

Ngày 27/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vào mục đích liên doanh, liên kết.

Theo đó, đơn vị thực hiện là Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, đối tác liên doanh, liên kết là Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai.

Đề án với tên gọi mới là “Đơn vị điều trị dịch vụ - Bệnh viện Đa khoa Gia Lai”, địa điểm tại số 132 đường Tôn Thất Tùng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đơn vị điều trị dịch vụ với quy mô 200 giường bệnh nội trú, gồm 100 giường điều trị nội trú chuyên khoa Nội và 100 giường điều trị nội trú chuyên khoa Ngoại theo mô hình dịch vụ; có Phòng khám chuyên gia phục vụ người bệnh ngoại trú.

﻿ Cơ sở hạ tầng của Bệnh viện Bình An Gia Lai được đầu tư quy mô, bài bản.

Cổng vào “Đơn vị điều trị dịch vụ - Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Tổng giá trị tham gia liên doanh, liên kết 134 tỷ đồng (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tham gia bằng giá trị thương hiệu 17 tỷ đồng, Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai tham gia bằng giá trị tài sản gắn liền với đất 117 tỷ đồng).

Đơn vị điều trị dịch vụ có diện tích đất 5.220m² sẽ khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng, tài sản đã được đầu tư; từng bước tháo gỡ tồn tại, vướng mắc kéo dài; khai thác hiệu quả nguồn lực đã được đầu tư; đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao của người dân trong tỉnh và các vùng lân cận; tạo nguồn thu hợp pháp, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai; bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Bệnh viện Bình An Gia Lai sẽ có tên gọi mới là Đơn vị điều trị dịch vụ.

Giai đoạn 1 (15 năm đầu) đối tác được hưởng 70%, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai được hưởng 30%, nhằm bảo đảm phù hợp với phương án tài chính, dòng tiền hoàn vốn, trách nhiệm đầu tư và mức độ rủi ro của đối tác.

Giai đoạn 2 (thời gian còn lại đến ngày 03/6/2055), đối tác được hưởng 30%, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai được hưởng 70%, nhằm tăng dần phần lợi ích của Nhà nước và bệnh viện sau khi dự án đi vào vận hành ổn định.

﻿﻿ ﻿ Việc UBND tỉnh Gia Lai "gỡ vướng" cho Bệnh viện Bình An Gia Lai hoạt động trở lại nhằm từng bước tháo gỡ tồn tại, vướng mắc kéo dài.

Khi kết thúc thời hạn thực hiện đề án vào ngày 3/6/2055, đối tác có trách nhiệm bàn giao không bồi hoàn cho Bệnh viện Đa khoa Gia Lai toàn bộ công trình, tài sản hình thành từ dự án và hồ sơ pháp lý có liên quan.