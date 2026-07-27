Hà Nội: Vì sao khu vực Giang Văn Minh ngập sâu, nhiều giờ chưa rút hết nước?

TPO - Chiều 27/7, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội phát đi thông tin về tình hình tiêu thoát nước sau trận mưa dông diện rộng diễn ra trưa cùng ngày trên địa bàn thành phố.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió, từ khoảng 10h50 ngày 27/7, Hà Nội xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Tính đến 11h30, lượng mưa đo được tại các khu vực phổ biến từ 30 mm đến 60 mm; trong đó một số nơi ghi nhận lượng mưa cao như: phường Ba Đình (61,9 mm), Hoàn Kiếm (42 mm), Tây Hồ (38,5 mm), Gia Lâm (37 mm), Hai Bà Trưng (36 mm)...

Sau trận mưa lớn khoảng 30 phút, ngõ 42 Giang Văn Minh thông với ngõ 100 Đội Cấn ngập khoảng 35-40cm, nước rút chậm, người dân đi lại khó khăn.

Do lượng mưa tập trung cường độ lớn trong thời gian ngắn (khoảng 50 mm trong 30 phút, tương đương cường độ 100 mm/h), vượt quá khả năng thu gom cục bộ của hệ thống thoát nước, một số tuyến phố đã xuất hiện tình trạng ngập nước. Các điểm ngập tập trung tại Hòe Nhai, Phan Huy Ích - Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Thái Học, dốc La Pho - Thụy Khuê và ngõ 42 Giang Văn Minh (thông ngõ 100 Đội Cấn). Trong đó, dốc La Pho - Thụy Khuê ghi nhận mức ngập 20-25 cm, khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh ngập sâu từ 35-40 cm.

Ngay khi có mưa, các đơn vị duy trì thoát nước đã ứng trực tại các điểm trọng yếu, vớt rác hố ga, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để tăng tốc tiêu thoát. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động các trạm bơm trọng điểm: vận hành 3 tổ máy tại Trạm bơm Yên Sở, 2/3 tổ máy tại Đồng Bông 1 và 1/4 tổ máy tại Cổ Nhuế. Đến 12h00, mực nước tại các sông chính (Tô Lịch, Kim Ngưu, Sét, Nhuệ) và hệ thống hồ điều hòa lớn như Hồ Tây, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Bảy Mẫu, Văn Quán... đều được kiểm soát an toàn theo quy trình.

Nhờ chủ động hạ mực nước đệm, sau khi mưa giảm khoảng 10 đến 30 phút (từ 11h35 đến 12h05), hầu hết các điểm ngập trên mặt đường chính đã rút hết nước, giao thông trở lại bình thường.

Đáng chú ý, các khu vực như đường Võ Chí Công hay Quang Trung không ghi nhận tình trạng úng ngập. Riêng điểm ngập tại ngõ 42 Giang Văn Minh do đặc thù địa hình nên nước rút chậm hơn, đến 15h00 chiều sâu ngập giảm còn khoảng 5-7 cm.

Để đảm bảo khả năng thoát nước cho các đợt mưa tiếp theo, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đã đề nghị UBND các phường Tây Hồ, Ngọc Hà đôn đốc nạo vét hệ thống ngõ xóm, sẵn sàng bố trí bơm di động. Đồng thời, đề nghị các Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, có phương án dẫn dòng thoát nước hiệu quả tại khu vực dốc La Pho - Thụy Khuê và ngõ 42 Giang Văn Minh. Các đơn vị thoát nước tiếp tục duy trì 100% lực lượng, phương tiện ứng trực trên hiện trường.