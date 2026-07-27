Đắk Lắk truy tặng danh hiệu 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 7 Mẹ; đồng thời trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước cho 67 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngày 27/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 7 Mẹ và trao tặng các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước cho nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Các Mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gồm: Mẹ Nguyễn Thị Chuyên và Nguyễn Thị Dẫm (cùng xã Tuy An Bắc), Cao Thị Mỹ (phường Phú Yên), Nguyễn Thị Cảo và Trần Thị Mùa (cùng xã Hòa Mỹ), Lê Thị Bảy (xã Xuân Phước), Nguyễn Thị Tợ (xã Tuy An Tây).

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An trao danh hiệu cho thân nhân các Mẹ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 3 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 17 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba cho 47 cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy trao Huân chương Lao động cho các cá nhân.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các Mẹ thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta mãi mãi khắc ghi công lao của các Mẹ.

Sự hy sinh của các Mẹ và gia đình người có công sẽ mãi là một phần thiêng liêng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Dẫu các Mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng hôm nay đã đi xa, nhưng công lao của các Mẹ sẽ luôn sống mãi cùng non sông, đất nước và sẽ mãi được ghi nhớ, khắc ghi trong lịch sử dân tộc và trong trái tim của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tính đến năm 2025, toàn tỉnh Đắk Lắk có 3.008 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó 41 Mẹ còn sống. Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định, tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các Mẹ bằng những hoạt động, việc làm thiết thực, ý nghĩa như thường xuyên thăm hỏi, thực hiện chế độ ưu đãi và phụng dưỡng suốt đời.

Những hành động cụ thể, thiết thực ấy góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và tiếp tục bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay.

Cũng trong ngày 27/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Tại đây, các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dâng vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công và gia đình chính sách; đoàn kết xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc. Mỗi nén hương thắp lên là một lời tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Kết thúc buổi lễ, các đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với những người đã hiến dâng cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Trước đó, tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tại buổi lễ, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã thắp sáng 2.403 phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.