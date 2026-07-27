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Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông tại bờ kè biển Nha Trang

Phùng Quang

TPO - Ông L.V.T. (SN 1963, trú khu vực mương Đường Đệ, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) được phát hiện tử vong tại khu vực bờ kè biển Nha Trang.

Ngày 27/7, Công an phường Bắc Nha Trang tiếp nhận tin báo từ Đồn Biên phòng Cầu Bóng về việc phát hiện một người đàn ông lớn tuổi tử vong tại khu vực bờ kè biển thuộc tổ 13, khu vực Đường Đệ, phường Bắc Nha Trang.

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Lực lượng chức năng tiến hành điều tra tại hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bắc Nha Trang phối hợp với lực lượng biên phòng bảo vệ hiện trường. Đồng thời, báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa để thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông L.V.T. (SN 1963, trú khu vực mương Đường Đệ, phường Bắc Nha Trang).

Kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm ngoài tử thi cho thấy không phát hiện dấu hiệu liên quan đến tội phạm. Chiều cùng ngày, đại diện gia đình đã có mặt để nhận dạng nạn nhân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra ban đầu, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Phùng Quang
#Nha Trang #tử vong #khám nghiệm tử thi #nạn nhân

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