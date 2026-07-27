Thắp hương tri ân tại ngôi nhà có 4 liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng

TPO - “Trong số 4 liệt sĩ, một người chú của tôi đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Đó là nỗi đau canh cánh của gia đình suốt bao nhiêu năm qua”, ông Trần Chiến Chinh 78 tuổi, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.

Trưa nay, căn nhà của gia đình ông Chinh ở xã Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) rộn người vào ra. Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đại diện xã Hòa Vang đến thăm hỏi, làm mâm cơm thắp hương cho các liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng.

Mâm cơm cúng giỗ các liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng tại gia đình ông Chinh trưa 27/7. Ảnh: T.H.

Căn nhà nhỏ này là nơi thờ tự các liệt sĩ Trần Ngưu, Trần Nhiên (cùng hy sinh năm 1949), Trần Bá (hy sinh năm 1948) là những người chú, bác ruột của ông Chinh; liệt sĩ Trần Nha - con của liệt sĩ Trần Bá (hy sinh năm 1968) và Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Thiện.

Ông Chinh kể, 4 người chú, bác, em là cán bộ chiến sĩ tại chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng. Riêng chú Trần Bá bị giặc đem bắn ở chân núi Phước Tường và không tìm được xác. Đó là nỗi canh cánh trong lòng của đại gia đình ông suốt bao nhiêu năm qua.

“Sau giải phóng, gia đình đưa cả 4 liệt sĩ cùng bà nội tôi là Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Thiện về thờ cúng chung trong ngôi nhà mà ngày xưa bà ở. Mỗi năm cứ tới ngày 27/7 là con cháu lại về đây thắp nhang, tưởng nhớ tới những người thân không tiếc máu xương ngã xuống vì hoà bình dân tộc”, ông nói.

Ông Bùi Hồng Trung - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Vang thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ.

Ngày 27/7 năm nay, căn nhà thêm ấm áp khi đại diện chính quyền xã Hòa Vang cùng các đoàn thể đến nhà nấu bữa cơm cúng giỗ các liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng. Câu chuyện về thế hệ cha anh trải qua cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ, nỗi đau thương mất mát của hậu phương khiến ai cũng bùi ngùi.

Ông Chinh nói đây là việc làm thể hiện sự tri ân, uống nước nhớ nguồn, đồng thời cũng giáo dục tinh thần yêu nước, cống hiến vì Tổ quốc cho thế hệ trẻ hôm nay.

Ông kể thêm, năm 16 tuổi, ông đã tham gia biệt động thành Đà Nẵng, sau đó làm bộ đội trinh sát huyện, đại đội trưởng rồi trợ lý tác chiến huyện Hòa Vang cho đến ngày giải phóng. Gia đình ông đúng "Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí chung câu quân hành".

Chứng kiến biết bao lần đồng đội vào sinh ra tử, trải qua bao khói lửa chiến trường nên hơn ai hết ông hiểu được giá trị của hòa bình.

"Ngày nay chúng ta được sống tự do, độc lập, không ai được phép quên những người đã ngã xuống. Tôi mong rằng chiến dịch 500 ngày đêm sẽ đưa được thật nhiều hài cốt liệt sĩ trở về, để gia đình liệt sĩ phần nào nguôi ngoai nỗi đau. Mong rằng thế hệ trẻ hôm nay không chỉ nỗ lực hết mình cho bản thân mà còn phải biết cống hiến cho dân tộc", ông Chinh trải lòng.

Những mâm cúng giỗ, phần quà đến với gia đình liệt sĩ trong dịp 27/7.

Không chỉ tại nhà ông Chinh, các đoàn thể tại xã Hòa Vang cũng tới nhiều gia đình liệt sĩ khác để làm cơm cúng giỗ, trao tặng các phần quà.