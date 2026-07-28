Yemen cảnh báo Houthi mưu tính sao chép chiến lược của Iran

TPO - Đại diện ngoại giao của Yemen nói rằng lực lượng Houthi đang tìm cách áp dụng chiến lược của Iran tại eo biển Hormuz, bằng cách gây gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Bab el-Mandeb ở biển Đỏ.

Khu vực eo biển Bab el-Mandeb ở Yemen. (Ảnh: Reuters)

“Houthi muốn sao chép mô hình của Iran và điều đó sẽ khiến hai eo biển quan trọng - cửa ngõ vào vịnh Ba Tư và biển Đỏ, bị tê liệt”, bà Afrah Al-Zouba - quan chức ngoại giao hàng đầu của Yemen nói với nhóm phóng viên tại cơ quan đại diện ngoại giao của Yemen ở Ả-rập Xê-út ngày 27/7.

Biển Đỏ đã trở thành mặt trận mới trong cuộc chiến liên quan đến Iran, khi lực lượng Houthi gia tăng sức ép lên Ả-rập Xê-út bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái vào nước này, đồng thời tuyên bố phong tỏa hoạt động vận tải biển của vương quốc.

Đáp lại, Ả-rập Xê-út không kích những cơ sở mà họ cho là căn cứ quân sự của Houthi, tuyên bố sẽ bảo vệ hoạt động thương mại trên biển và cáo buộc Houthi phục vụ mục tiêu của nước khác.

Diễn biến leo thang làm dấy lên nguy cơ chiến sự bùng phát trở lại tại Yemen, nơi cuộc nội chiến đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng kể từ khi Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa năm 2014, dẫn đến việc Ả-rập Xê-út Saudi Arabia dẫn đầu một liên minh Ả-rập để can thiệp quân sự.

Hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2022, nhưng thoả thuận này bị phá vỡ bởi các cuộc tấn công xuyên biên giới gần đây. Các quan chức Ả-rập Xê-út, nhà ngoại giao phương Tây và giới chức Yemen đều cho rằng nguy cơ cuộc chiến toàn diện tái diễn hiện cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ sau lệnh ngừng bắn.

Bà Al-Zouba nói rằng chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn đã chuẩn bị cho khả năng xung đột leo thang. Theo bà, các cuộc đấu súng đang diễn ra dọc theo tiền tuyến kéo dài từ vùng tây bắc Yemen ven biển Đỏ đến biên giới với Ả-rập Xê-út, nhưng cho đến nay chưa bên nào phát động một cuộc tấn công quy mô lớn.

“Chúng tôi cho rằng cuộc xung đột này cần phải chấm dứt, bằng con đường hòa bình hoặc bằng cách khác”, bà nói.