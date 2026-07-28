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Thế giới

Tổng thống Trump nói Mỹ và Iran đang ‘đàm phán tốt đẹp’

Bình Giang

TPO - Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ và Iran đang có “các cuộc đàm phán tốt đẹp” và vẫn còn cơ hội đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông cảnh báo Washington sẽ nối lại các cuộc không kích nếu đàm phán không mang lại kết quả.

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Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Trong khi nhà lãnh đạo Mỹ tỏ ra lạc quan, Tehran dường như không ngại thử thách khoảng lặng trong chiến dịch quân sự của Mỹ, khi Ả-rập Xê-út, Jordan và Iraq đều ghi nhận các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trong ngày 27/7.

Ngày 25/7, Mỹ bất ngờ đình chỉ chiến dịch không kích Iran sau 13 đêm tấn công liên tục.

“Chúng tôi đang có các cuộc đàm phán tốt đẹp. Tôi nghĩ khả năng cao là điều gì đó sẽ xảy ra. Nếu đạt được thì rất tốt, còn nếu không, chúng tôi sẽ quay lại làm những gì đã làm cách đây 2 ngày”, ông Trump phát biểu ngày 27/7.

Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở bang Michigan cùng ngày, Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh về Iran: “Không thể mua chuộc họ. Phải đánh bại họ, và chúng tôi sẽ đánh cho họ tơi tả. Nhưng hãy chờ xem mọi việc diễn ra thế nào. Hiện tại, các cuộc đàm phán rất thân thiện đang diễn ra”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết thông điệp vẫn đang được chuyển qua các bên trung gian và Tehran chưa từ bỏ con đường ngoại giao. Tuy nhiên, ông bác bỏ thông tin cho rằng Iran chủ động đề nghị đàm phán, gọi đó là “bịa đặt”.

“Điều đó không nằm trong bản chất của chúng tôi”, ông Baghaei nói.

Trước đó, Reuters dẫn lời quan chức cấp cao Iran nói rằng Tehran sẽ ngừng tấn công chừng nào lệnh ngừng bắn đơn phương do ông Trump tuyên bố vẫn còn hiệu lực.

Cuối ngày 27/7, Bộ chỉ huy quân sự trung ương Iran cáo buộc Mỹ đe dọa các tàu thương mại và tàu chở dầu trong vùng lãnh hải của nước này, đồng thời “tìm cách áp đặt phong tỏa hàng hải bất hợp pháp”, hành động mà Tehran cho là “làm leo thang xung đột trong khu vực”.

Đối phó máy bay không người lái

Ả-rập Xê-út cho biết đã bắn hạ nhiều UAV nhằm vào các mục tiêu dầu mỏ, trong đó có thủ đô Riyadh. Theo Riyadh, những UAV do các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq phóng đi.

Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen - đồng minh của Iran, tuyên bố đã tấn công đường ống dẫn dầu Đông - Tây đưa dầu của Ả-rập Xê-út tới cảng Yanbu trên biển Đỏ, nhằm đáp trả các cuộc xâm nhập bằng UAV của Ả-rập Xê-út.

Tehran khẳng định vẫn kiểm soát eo biển Hormuz.

Sự phản đối của dư luận đối với cuộc chiến đang gây sức ép lên Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, khi họ phải bảo vệ thế đa số mong manh tại Quốc hội.

Khảo sát do Reuters/Ipsos thực hiện cuối tuần qua cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng lên 37%, cao hơn 3 điểm so với tháng trước - thời điểm mức tín nhiệm của ông chạm đáy trong nhiệm kỳ tổng thống.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 1/3 người Mỹ ủng hộ cuộc chiến với Iran - mức thấp nhất kể từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Phần lớn cho rằng ông Trump chưa giải thích rõ mục tiêu của chiến dịch quân sự.

Việc Mỹ chấm dứt chiến dịch không kích sau 13 đêm liên tiếp cùng những phát biểu tích cực về đàm phán của ông Trump đã khiến giá dầu giảm mạnh. Dầu thô Mỹ giảm 8,21%, xuống còn 81,98 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm 9,31%, còn 87,77 USD/thùng.

Theo một quan chức Mỹ và nhiều hãng truyền thông nước này, quyết định tạm dừng không kích của ông Trump phản ánh đánh giá của quân đội rằng chiến dịch đã đạt đến giới hạn hiệu quả.

Nguồn tin nói với Reuters rằng các chỉ huy quân sự đã cảnh báo Tổng thống Mỹ về việc số lượng mục tiêu còn lại không nhiều. Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cũng bày tỏ lo ngại kho đạn dược không quân đang bị tiêu hao.

Tổng thống Trump bác bỏ thông tin Mỹ thiếu đạn dược, khẳng định quân đội đang nhanh chóng bổ sung kho dự trữ sau khi chuyển nhiều vũ khí cho Ukraine. Ông cho biết muốn có thêm “những loại vũ khí hiện đại hơn”.

Bình Giang
Theo Reuters
#Chiến tranh Mỹ - Iran #Đàm phán Mỹ - Iran

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