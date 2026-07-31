Rapper MCK gỡ toàn bộ ca khúc thô tục

TPO - Sau khi bị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM mời lên làm việc, rapper MCK công khai nhận lỗi và tuyên bố gỡ toàn bộ ca khúc nhạy cảm trên các nền tảng nhạc số.

"Lời đầu tiên, MCK xin gửi lời xin lỗi đến quý khán giả. Sau khi được các cơ quan ban ngành có thẩm quyền phổ biến và giải đáp quy định pháp luật liên quan, tôi nhận thức sâu sắc về sai sót trong việc sử dụng ngôn từ không phù hợp trong các sản phẩm nghệ thuật. Dù đã thực hiện khuyến cáo đến người nghe, bản thân tôi vẫn có sự tắc trách, thiếu trách nhiệm khi để cho nhiều đối tượng khán giả chưa phù hợp tiếp cận ở một số nền tảng công khai", MCK viết trên fanpage.

Nam rapper chia sẻ tiếp: "Nay, trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các Cơ quan ban ngành và sự góp ý từ dư luận, tôi xin chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp khắc phục ở thời điểm hiện tại".

MCK tuyên bố gỡ bỏ toàn bộ các bản ghi có từ ngữ không phù hợp trong album HVL, đã phát hành rộng rãi trên các nền tảng kỹ thuật số và phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời khẩn trương chỉnh sửa các bản ghi, loại bỏ triệt để những ngôn từ không phù hợp và trái với quy định pháp luật, trước khi xem xét thay thế phát hành trở lại.

Trước khi MCK đăng bài trên fanpage, nam rapper gỡ toàn bộ ca khúc trong album HVL ở nhạc số (DSP). Điển hình như nền tảng Spotify, các ca khúc mới của MCK đã bật chế độ ẩn. Với nền tảng YouTube, MCK vẫn giữ lại các sản phẩm Mắt môi tay chân, Nguyễn Văn Mười, Huh, Không cần lo cho tao, Ai mới là kẻ xấu xa, Nếu như ta chẳng còn, Một cái ôm, Night In Prague, Đao của anh vừa, Baby và Elegie.

Như vậy, MCK xóa triệt để ca khúc gây tranh cãi nhiều nhất là Tây thi. Sau đó là IDK, một trong những sản phẩm định hình thành công của MCK trong album HVL nhưng có nhiều ngôn từ "mạnh" và ngông cuồng.

Rapper sinh năm 1999 cho biết ngay lập tức gửi yêu cầu chấm dứt khai thác, truyền đạt và lưu hành các bản ghi có ngôn từ không phù hợp, nhằm thể hiện sự tuân thủ pháp luật của mình, và hạn chế tối đa việc lan truyền. Đây là phương án để ngăn chặn các ca khúc của MCK tiếp tục phát hành và lan tỏa ở mạng xã hội.

Nam rapper kêu gọi khán giả giúp gỡ bỏ và thu hồi những đăng tải về hình ảnh, âm thanh liên quan tới các bản ghi có sử dụng ngôn từ không phù hợp.

MCK diễn cùng Đàm Vĩnh Hưng ở sân khấu gần đây.

Sau cùng, MCK nhắn nhủ: "Một lần nữa, tôi xin chịu trách nhiệm cho toàn bộ sai sót của mình và kính mong các Cơ quan ban ngành có thẩm quyền tạo điều kiện để tôi được sửa chữa thiếu sót của bản thân, để tiếp tục cống hiến cho nền âm nhạc và nghệ thuật nước nhà".

Trước đó, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đã mời rapper MCK (tên thật: Nghiêm Vũ Hoàng Long) đến làm việc để làm rõ các nội dung bị phản ánh liên quan đến MV mới.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhấn mạnh cơ quan quản lý tôn trọng quyền tự do sáng tạo của nghệ sĩ. Tuy nhiên, hoạt động sáng tạo phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, đi cùng trách nhiệm xã hội và góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với các giá trị truyền thống.

MCK phát hành album HVL từ đầu tháng 7. Nam rapper tung một lúc 30 ca khúc, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng. Nhiều sản phẩm chạm mốc triệu view, trong đó, Nếu như ta chẳng còn "viral" mạnh nhất và chuẩn bị cán mốc 10 triệu view trên YouTube.

MCK đã biểu diễn các ca khúc mới ở Những thành phố mơ màng concert và Cam concert. Bên cạnh sự lan tỏa ở YouTube và nhạc số, các ca khúc mới của MCK gây bão trên TikTok. Cộng đồng mạng đã dùng âm thanh trong các ca khúc mới của MCK, đính kèm vào hàng triệu video sáng tạo nội dung.