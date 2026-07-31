Ca sĩ Hoài Lâm lại đổi tên

Hoài Lâm gây chú ý khi bất ngờ thay đổi ảnh bìa và ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân. Hình ảnh mới chỉ xuất hiện dòng chữ "tlam" với thiết kế tối giản, đồng thời nam ca sĩ chia sẻ đường dẫn đến ca khúc Ký ức, trong đó phần thể hiện được ghi là "Tlam".

Ca khúc này cũng được đăng tải trên một kênh YouTube mang tên Tlam. Kênh được tạo từ năm 2023, hiện có hơn 1.500 người theo dõi và đăng tải nhiều video có sự xuất hiện của Hoài Lâm cùng các sản phẩm âm nhạc sử dụng tên gọi này.

Hoài Lâm lần thứ 4 đổi nghệ danh với tên gọi mới là tlam.

Động thái trên nhanh chóng làm dấy lên nhiều bàn luận. Không ít khán giả cho rằng Hoài Lâm tiếp tục thay đổi danh xưng sau nhiều lần đổi tên trong những năm qua. Tuy nhiên, đến hiện tại, nam ca sĩ chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về ý nghĩa của cái tên "tlam" hay việc có chính thức sử dụng đây làm nghệ danh hay không.

Đáng chú ý, trên sân khấu và các poster quảng bá đêm nhạc gần đây, giọng ca sinh năm 1995 vẫn xuất hiện với cái tên quen thuộc Hoài Lâm.

Nghệ danh Hoài Lâm do NSƯT Hoài Linh đặt khi nhận anh làm con nuôi và dìu dắt vào con đường ca hát. Với cái tên này, nam ca sĩ theo ba nuôi lưu diễn trên nhiều sân khấu từ khoảng năm 2008-2009. Đến năm 2014, Hoài Lâm tạo bước ngoặt trong sự nghiệp khi đăng quang Gương mặt thân quen, tên tuổi phủ sóng và trở thành một trong những giọng ca trẻ được yêu thích.

Năm 2020, sau thời gian tạm ngưng hoạt động, Hoài Lâm giới thiệu danh xưng Young LuuLi khi thử sức với một hướng đi âm nhạc mới. Một năm sau, anh tiếp tục sử dụng cái tên Yun Tulo, đồng thời giải thích "Tulo" mang ý nghĩa "tự lo", đánh dấu hành trình tự mình gây dựng lại sự nghiệp.

Đến cuối năm 2024, nam ca sĩ lại thông báo trở lại hoạt động nghệ thuật bằng chính tên thật Nguyễn Tuấn Lộc, cho biết muốn làm mới hình ảnh và chủ động hơn trong công việc.

Nếu "tlam" thực sự là danh xưng mới, đây sẽ là lần thứ tư Hoài Lâm thay đổi tên gọi kể từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, hiện chưa có cơ sở để khẳng định điều này bởi phía nam ca sĩ chưa lên tiếng.

Việc "tlam" xuất hiện đồng thời trên Facebook, YouTube và sản phẩm âm nhạc cũng khiến nhiều ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là tên gọi dành riêng cho một dự án hoặc một định danh sáng tạo mới.

Bên dưới các bài đăng, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tò mò trước sự thay đổi của Hoài Lâm. Có ý kiến hài hước cho rằng anh là một trong những ca sĩ sở hữu nhiều danh xưng nhất Vpop, trong khi không ít khán giả cho biết điều họ quan tâm hơn cả vẫn là những sản phẩm âm nhạc mới.