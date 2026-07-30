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Nhà sản xuất từng xin lỗi tỉnh An Giang đổi tên phim thành ‘Án mạng karaoke’

Trạch Dương

TPO - Sau tranh cãi liên quan tên gọi "Án mạng Núi Cấm", dự án đổi tên thành "Án mạng karaoke". First look hé lộ Vân Dung trong vai người phụ nữ bị sát hại giữa chuyến đi nghỉ dưỡng.

Ngày 29/7, Án mạng karaoke công bố poster và video first look dài gần một phút. Tác phẩm thuộc thể loại hài - trinh thám, do Hoàng Lê đạo diễn, Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo.

Phim kể về chuyến đi nghỉ dưỡng tại vùng núi biệt lập của nhóm người gồm bà Thủy (Vân Dung), Mắm (Quỳnh Lý), Nhĩ (Tạ Lâm), Trực (Thanh Sơn), Vy (Trịnh Thảo) cùng các nhân vật do Tuyền Mập, Tiểu Bảo Quốc thể hiện. Họ nhận được sự hỗ trợ của Tâm (Đoàn Thiên Ân) và thầy Tuệ Giác (Đại Nghĩa) trong chuyến đi.

Chuyến đi biến thành cuộc điều tra án mạng sau khi bà Thủy được phát hiện tử vong. Những người có mặt tại hiện trường đều trở thành đối tượng bị nghi ngờ.

First look mở đầu bằng cảnh bà Thủy (Vân Dung) hát Khúc tình nồng giữa đêm. Bà Thủy có đam mê ca hát mãnh liệt, hát liên tục ngày đêm khiến nhiều người khó chịu. Cuối video là hình ảnh bà Thủy nằm bất động giữa sàn nhà, chiếc micro cắm trong miệng nạn nhân. Nhiều nhân vật xuất hiện với con dao trên tay, tạo cảm giác ai cũng có động cơ gây án.

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Tạo hình của Vân Dung trong bộ phim mới.

Võ Thanh Hòa cho biết phim kết hợp trinh thám và hài hước. Câu chuyện tập trung vào quá trình các nhân vật nghi ngờ, đối chất và tìm ra người đứng sau cái chết của bà Thủy.

Khán giả chờ sự trở lại của Vân Dung ở thể loại kinh dị. Nữ nghệ sĩ góp mặt trong Quỷ cẩu, gần đây là Quỷ nhập tràng đều đạt 100 tỷ đồng. Đoàn Thiên Ân vào vai Tâm, một trong những nhân vật hỗ trợ nhóm khách trong chuyến đi. Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, cô tham gia một số dự án điện ảnh như Nụ hôn bạc tỷHẹn em ngày nhật thực đều vượt mốc trăm tỷ.

Trước khi trở lại với tên gọi Án mạng karaoke, tại lễ khai máy, dự án có tên gọi Án mạng Núi Cấm. Cách viết hoa hai chữ Núi Cấm khiến nhiều người cho rằng bộ phim đề cập địa danh nổi tiếng của tỉnh An Giang.

Tên phim vấp phải phản ứng, đặc biệt từ người dân địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng việc gắn vụ án mạng với Núi Cấm có thể tạo liên tưởng tiêu cực, ảnh hưởng hình ảnh của điểm du lịch văn hóa, tâm linh tại An Giang.

Nhà sản xuất lên tiếng xin lỗi và giải thích Án mạng Núi Cấm chỉ là tên tạm thời được sử dụng trong nội bộ, thừa nhận việc viết hoa tên dự án đã gây hiểu nhầm. Ê-kíp khẳng định nội dung phim không liên quan Núi Cấm, không được quay tại đây và không đề cập tín ngưỡng hay tôn giáo địa phương.

Nhà sản xuất khi đó cho biết sẽ rà soát, điều chỉnh tên phim để bảo đảm sự phù hợp và tránh ảnh hưởng đến văn hóa, địa lý địa phương.

Trạch Dương
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