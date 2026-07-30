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Giải trí

Châu Tinh Trì đã cứu vớt Địch Lệ Nhiệt Ba

Minh Vũ

TPO - Địch Lệ Nhiệt Ba vốn không được đánh giá cao trong sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Châu Tinh Trì đã cứu vớt danh tiếng của cô.

Trang Sina đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba vừa trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí thời trang danh giá nhất Trung Quốc Vogue. Đặc biệt, mỹ nhân Tân Cương là nghệ sĩ thứ hai sau Thư Kỳ, có ba phiên bản bìa khác nhau trong cùng một số, sau hơn 20 năm tạp chí này phát hành.

Vogue là tạp chí có sự lựa chọn khắt khe với người trở thành gương mặt trang bìa. Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Đường Yên, hay Lưu Thi Thi cũng chưa từng chụp hình cho Vogue. Địch Lệ Nhiệt Ba từng hai lần trở thành người được chọn đã chứng minh vị thế của cô trong giới thời trang Trung Quốc. Trước đó, trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1990, chỉ có Châu Đông Vũ từng được Vogue mời chụp hình và cô là tam kim ảnh hậu trẻ nhất lịch sử.

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Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí thời trang danh giá Vogue.

Bên cạnh đó, bộ phim Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đã vượt mốc 2 tỷ NDT, Maoyan dự kiến doanh thu của bộ phim sẽ đạt mốc 2,6 tỷ NDT. Đây là tác phẩm điện ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba đã chờ đợi sau 8 năm, khai thông sự bế tắc trên con đường tiến lên màn ảnh rộng của nữ diễn viên.

Địch Lệ Nhiệt Ba không có nhiều tác phẩm ở mảng điện ảnh, doanh thu cũng không khả quan. Cô mới tham gia 4 dự án, trong đó có 3 vai chính là Kiêu ngạo và định kiến (doanh thu 124 triệu NDT), 21 Carat (thu về 110 triệu NDT), Tiệm tạp hóa giải ưu (doanh thu 223 triệu NDT). Cùng với đó là vai phụ trong phim Phanh nhiên tinh động với doanh thu khoảng 200 triệu NDT. Tổng doanh thu phòng vé của cô chưa tới 700 triệu NDT.

Theo Sina, Địch Lệ Nhiệt Ba có lượng người hâm mộ đông đảo, là biểu tượng sắc đẹp của màn ảnh Hoa ngữ, độ phổ biến với khán giả đại chúng cao, là "đỉnh lưu" nổi danh, nhưng thực chất, sự nghiệp diễn xuất của cô thiếu các tác phẩm và vai diễn nổi bật, đặc biệt ở mảng điện ảnh. Vì vậy, thành công của phim Đội bóng nữ Thiếu Lâm đã mang lại cơ hội đổi đời mà mỹ nhân Tân Cương mong muốn, có thể giúp cô nhận thêm nhiều dự án phim hơn.

Khác với những tác phẩm trước bị chê diễn xuất lờ đờ đôi mắt thiếu ngủ, trong Đội bóng nữ Thiếu Lâm, Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện nét hài hước duyên dáng, không có gánh nặng giữ gìn hình tượng, nhận được đánh giá cao của cả vua hài Hong Kong và khán giả. Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành trung tâm trong kế hoạch quảng bá phim, bên cạnh đạo diễn Châu Trinh Trì nhờ sự tiến bộ bất ngờ của mình.

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Địch Lệ Nhiệt Ba thành công vang dội sau 8 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Giới chuyên môn nhận xét hiện tại sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba đang trên đà phát triển rất mạnh, khí thế như chẻ tre. Trong nhiều năm, cô là nữ hoàng quảng cáo của Cbiz, nắm trong tay nhiều hợp đồng làm đại diện cho các thương hiệu lớn, trang sức cao cấp và xe hơi.

Giờ đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Vogue, khẳng định địa vị của mình vượt xa các đồng nghiệp cùng lứa tuổi. Đồng thời, cô có tác phẩm điện ảnh gây tiếng vang, phản hồi tích cực, doanh thu tốt. Tháng 7 vừa qua, mỹ nhân Tân Cương đã thành công rực rỡ ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn thời trang, tạo bước nhảy vọt trong sự nghiệp của mình.

Minh Vũ
#Địch Lệ Nhiệt Ba #Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm #Châu Tinh Trì #sao Hoa ngữ #Mỹ nhân Tân cương

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