Thức trắng đêm, giảm 7 kg để thi Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Nhiều thí sinh có mặt từ sáng sớm tại vòng sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026 với tâm trạng hồi hộp, xen lẫn lo lắng. Có người thức trắng đêm vì áp lực, có người giảm 7 kg sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, vượt hơn 100 km để kịp giờ sơ khảo.

Dậy từ 0h, vượt hơn 100 km để kịp giờ sơ khảo

Từ sáng sớm, khu vực sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026 đã nhộn nhịp với hàng trăm thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành. Không ít cô gái có mặt từ rất sớm sau nhiều tháng chuẩn bị cả về ngoại hình lẫn kỹ năng, chỉ để chờ khoảnh khắc được bước qua cánh cửa đầu tiên của cuộc thi.

Nguyễn Lâm Bảo Chi (SN 2008, quê Hưng Yên) là một trong những thí sinh đến sớm nhất. Cô gái 18 tuổi cho biết mình thức dậy từ 0h để chuẩn bị trang phục, trang điểm rồi cùng gia đình di chuyển hơn 100 km tới Hà Nội.

Bảo Chi là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Dương Triều.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bảo Chi gần như dành toàn bộ thời gian để tập luyện. Chỉ trong ba tháng, nữ sinh giảm 7 kg, tích cực tập gym và điều chỉnh chế độ ăn uống để có thể trạng tốt nhất trước ngày dự thi.

Nhắc đến gia đình, Bảo Chi rưng rưng nước mắt. Cô kể bố mẹ không tạo áp lực về kết quả mà chỉ dặn con gái giữ bình tĩnh, tự tin và thể hiện đúng con người mình.

"Em không muốn bỏ lỡ tuổi đẹp nhất của mình. Hoa hậu Tiểu Vy từng đăng quang khi mới 18 tuổi, điều đó khiến em có thêm động lực để mạnh dạn đăng ký dự thi. Nếu may mắn được đi tiếp, em tiếp tục giảm khoảng 8 kg để hoàn thiện bản thân hơn ở các vòng sau", Bảo Chi nói.

Sự hồi hộp cũng hiện rõ trên gương mặt Nguyễn Thị Trinh (SN 2005, quê Nghệ An), sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trinh cũng là diễn viên của một bộ phim giờ vàng sắp phát sóng.

Nguyễn Thị Trinh được ví là "bản sao" của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Nữ diễn viên trẻ cho biết cô gần như thức trắng đêm trước ngày sơ khảo vì liên tục nghĩ đến các phần thi nhân trắc học và phỏng vấn kín.

"Lần đầu thi Hoa hậu Việt Nam, em có cảm giác khá giống đi casting phim. Nhưng nếu ở buổi casting mình phải hóa thân thành một nhân vật thì ở đây em không cần diễn. Em chỉ muốn sống đúng với con người thật của mình", Trinh chia sẻ.

Sở hữu gương mặt được nhiều người nhận xét có nét giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Trinh xem đó là một lời động viên hơn là áp lực. Để chuẩn bị cho cuộc thi, cô bắt đầu rèn luyện từ đầu năm 2026, tập gym, học catwalk, cải thiện kỹ năng giao tiếp và giảm 5 kg.

Bên cạnh đam mê diễn xuất, Trinh cho biết cô muốn thử sức ở Hoa hậu Việt Nam để có thêm trải nghiệm và khám phá những giới hạn mới của bản thân.

Cũng đến từ Nghệ An, Phạm Thị Hậu (SN 2005) kể cô cùng bạn thân rủ nhau đăng ký dự thi sau nhiều năm ấp ủ giấc mơ. Trước ngày sơ khảo, Hậu giảm 4 kg, tập gym khoảng ba giờ mỗi ngày và luyện catwalk liên tục.

"Tối qua tôi gần như không ngủ được. 3h sáng đã thức dậy trang điểm và hơn 6h30 có mặt tại địa điểm sơ khảo. Tôi rất mong được gặp Hoa hậu Trúc Linh vì yêu thích sự nhẹ nhàng, khiêm tốn và bản lĩnh của chị", Hậu chia sẻ.

Từng tham gia một số cuộc thi hoa khôi nhưng đây là lần đầu thử sức ở sân chơi sắc đẹp cấp quốc gia, cô hy vọng Hoa hậu Việt Nam sẽ là hành trình giúp bản thân trưởng thành hơn, không chỉ về kỹ năng mà còn về cách nhìn nhận giá trị của người phụ nữ hiện đại.

Vũ Thị Khánh Vi (SN 2004), cựu sinh viên Đại học Ngoại thương, từng giành danh hiệu Người đẹp Toàn năng tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương, cũng dành ba tháng chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam 2026.

Khánh Vi cho biết điều khiến cô hồi hộp nhất không phải phần trình diễn mà là vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo.

"Đó là cơ hội được gặp trực tiếp những người mình luôn ngưỡng mộ như MC Trần Ngọc. Tôi tin giá trị lớn nhất của cuộc thi không chỉ là kết quả cuối cùng mà là hành trình dám bước ra khỏi vùng an toàn để trưởng thành", cô nói.

Hàng trăm thí sinh có mặt tại Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cô gái dân tộc Tày trở lại viết tiếp giấc mơ còn dang dở

Không phải thí sinh nào cũng đến với Hoa hậu Việt Nam ngay ở lần đầu tiên. Với nhiều cô gái, hành trình năm nay là cơ hội để hoàn thành một giấc mơ từng phải gác lại.

Phạm Thu Anh (SBD 80), người dân tộc Tày đến từ Thái Nguyên, từng vượt qua vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 nhưng buộc phải xin rút vì lý do sức khỏe.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, cô quyết định trở lại. "Tôi từng rất tiếc nuối vì phải dừng giữa chừng. Lần này tôi muốn hoàn thành hành trình còn dang dở của mình", Thu Anh chia sẻ.

Phạm Thu Anh có nhiều tài lẻ như hát then, vừa đàn guitar vừa hát, đánh đàn tính.

Cô dự định tiếp tục học thạc sĩ, đồng thời mong muốn thông qua cuộc thi giới thiệu hình ảnh quê hương Thái Nguyên, văn hóa và những điểm đến giàu bản sắc đến đông đảo công chúng.

Đoàn Hải Lan (SBD 52), tốt nghiệp Đại học Điện lực, lại có hành trình khác. Cô thừa nhận bản thân vốn nhút nhát nên nhiều năm chỉ âm thầm theo dõi Hoa hậu Việt Nam. Chỉ đến khi cảm thấy đủ tự tin, cô mới quyết định ghi danh.

"Tôi nhận ra nếu cứ chờ mình hoàn hảo mới bắt đầu thì sẽ không bao giờ có cơ hội. Tôi muốn tự tạo cho mình một bước ngoặt để trưởng thành hơn", Hải Lan nói.

Hoa hậu Việt Nam, theo Hải Lan, là cuộc thi khiến cô tin tưởng bởi đề cao vẻ đẹp tự nhiên và những giá trị bền vững.

Trong khi đó, Nguyễn Yến Trang (SN 2006), sinh viên Đại học Thủ đô Hà Nội, lại xem cuộc thi như một cột mốc để nhìn lại chính mình. Bước vào khu vực sơ khảo, điều khiến cô ấn tượng nhất là năng lượng tích cực của hàng trăm thí sinh.

"Tôi thấy bạn nào cũng xinh đẹp và tự tin. Dù kết quả thế nào, tôi cũng muốn biết mình còn thiếu điều gì để tiếp tục hoàn thiện. Với tôi, được bước vào Hoa hậu Việt Nam đã là trải nghiệm đáng nhớ", Yến Trang nói.

Các cô gái đều quyết tâm chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Vũ Hồng Hạnh (SN 2003, Phú Thọ), Top 5 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, cho biết những kinh nghiệm từ các cuộc thi trước giúp cô tự tin hơn nhưng không vì thế mà bớt áp lực.

"Tôi vẫn muốn cải thiện kỹ năng phỏng vấn và giao tiếp. Mỗi cuộc thi là một lần mình nhìn thấy phiên bản tốt hơn của bản thân", Hạnh chia sẻ.

Những câu chuyện khác nhau, những điểm xuất phát khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một khát vọng chung: dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Có người vượt hơn 100 km, thức dậy từ nửa đêm để kịp giờ sơ khảo. Có người chấp nhận giảm cân, rèn luyện suốt nhiều tháng. Cũng có người trở lại sau một lần lỡ hẹn để viết tiếp giấc mơ còn dang dở.

Ở vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, điều dễ nhận thấy không chỉ là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về ngoại hình mà còn là tinh thần dám thử sức, dám thay đổi của những cô gái trẻ trước một trong những sân chơi nhan sắc có bề dày và uy tín nhất cả nước.