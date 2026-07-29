Sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026: Hội tụ những vẻ đẹp khác biệt

TP - Không còn chỉ là cuộc gặp gỡ của những cô gái sở hữu ngoại hình nổi bật hay bảng thành tích học tập ấn tượng, vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 mở ra với một bức tranh đa dạng hơn. Trong hàng trăm hồ sơ gửi về Ban tổ chức tìm được những cô gái dân tộc thiểu số mang theo khát vọng kể câu chuyện văn hóa của quê hương, những hoa khôi, á khôi bước ra từ các sân chơi nhan sắc uy tín, có những cử nhân, sinh viên đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Song hành với họ cũng là một hội đồng giám khảo đa lĩnh vực.

Vẻ đẹp không chỉ có một khuôn mẫu

Sáng 29/7, vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại khách sạn Sheraton Hanoi West, mở màn hành trình tuyển chọn những gương mặt đầu tiên bước tiếp vào cuộc đua vương miện. Sau nhiều tháng tuyển sinh trên cả nước, Ban tổ chức ghi nhận một dàn thí sinh có xuất phát điểm đa dạng: hầu hết trong số họ là sinh viên, hơn 90% là gương mặt mới, gần 80% ở độ tuổi 18-22, nhiều người là thủ khoa, sinh viên giỏi.

Hoa hậu Việt Nam 2026 có sự tham gia của nhiều thí sinh người dân tộc thiểu số tạo ra sự đa dạng trong bản sắc văn hóa. Ảnh: Trọng Tài

Theo nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, toàn bộ vòng sơ khảo diễn ra liên tục từ sáng sớm đến tối muộn với nhiều bước đánh giá khác nhau. Mở đầu là buổi gặp gỡ tập trung giữa Ban tổ chức và các thí sinh để phổ biến quy chế, giới thiệu quy trình cũng như tạo tâm lý thoải mái trước khi bước vào các phần đánh giá.

Tiếp đó là khâu kiểm tra nhân trắc học. Đây là công đoạn được thực hiện theo hình thức “một bác sĩ - một thí sinh”, bảo đảm mỗi ứng viên đều được kiểm tra độc lập và chi tiết. Đội ngũ bác sĩ của Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục đồng hành với cuộc thi, duy trì quy trình nghiêm ngặt đã được áp dụng nhiều năm qua.

Sau phần kiểm tra nhân trắc, các thí sinh bước vào vòng phỏng vấn trực tiếp với giám khảo. Khác với những gì công chúng thường hình dung về một cuộc thi sắc đẹp, phần phỏng vấn không chỉ xoay quanh ngoại hình hay kỹ năng trình diễn. Theo đại diện Ban tổ chức, đây là lúc giám khảo quan sát khả năng giao tiếp, nền tảng văn hóa, tư duy và chiều sâu trong câu chuyện của mỗi thí sinh. Triết lý mà Ban tổ chức theo đuổi nhiều năm qua cũng tiếp tục được nhấn mạnh: Hoa hậu Việt Nam không chỉ là cuộc thi để giành chiến thắng, mà còn là hành trình trưởng thành.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà khẳng định, ngay cả những thí sinh không đi tiếp vẫn có thể nhận được những lời khuyên, những gợi mở về nghề nghiệp hoặc cơ hội phát triển từ chính các thành viên hội đồng giám khảo. Vì thế, vai trò của giám khảo không chỉ là người chấm điểm mà còn là người lắng nghe và đồng hành.

Mùa hoa hậu 2026 ghi nhận sự đa dạng văn hóa trong số các thí sinh ứng tuyển. Nguyễn Ngọc Mai, cô gái người Tày đến từ Đại học Thái Nguyên, đang theo học ngành Báo chí. Cô lựa chọn cuộc thi với mong muốn giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Tày và những giá trị văn hóa của quê hương. Neang Lin, người đẹp dân tộc Khmer đến từ An Giang, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh với kết quả học tập tốt. Hành trình học ngoại ngữ của cô xuất phát từ chính trải nghiệm lớn lên trong cộng đồng mà tiếng Khmer là tiếng mẹ đẻ, còn tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai. Với Neang Lin, cuộc thi là cơ hội để lan tỏa tinh thần học tập, đồng thời quảng bá văn hóa Khmer và vùng Bảy Núi.

Ngoài lực lượng “học bá” là các thủ khoa thạc sĩ, sinh viên y khoa, cử nhân tốt nghiệp xuất sắc, IELTS 8.5, sinh viên Ngoại thương, Đại học Y Dược, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, du học sinh tại Anh, Pháp, Australia, Hoa hậu Việt Nam 2026 còn đón nhận một lớp thí sinh đã có kinh nghiệm từ các đấu trường sắc đẹp. Nguyễn Ngân Hà từng lọt Top 10 Miss World Vietnam 2023 và giành giải Người đẹp Tài năng, đồng thời là Hoa khôi bóng chuyền thành phố Đà Nẵng. Nguyễn Phương Anh từng đoạt ngôi Á quân The Face AOF Plus 2024 cùng giải Best Face. Nguyễn Thùy Trâm là Á khôi 2 Hoa khôi Sinh viên Ngoại ngữ. Trịnh Thị Huệ từng giành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026. Trương Văn Tú Tâm cũng sở hữu hai danh hiệu á khôi tại các cuộc thi dành cho sinh viên.

Ngay từ những vòng đầu tiên của hành trình tuyển chọn hoa hậu, các thí sinh đã nhận được sự đồng hành toàn diện từ Ban Tổ chức. Trong ảnh, Á hậu Ngọc Hằng và người đẹp Thùy Dương đang thị phạm catwalk cho các đàn em. Ảnh: Dương Triều

Những gương mặt từng có kinh nghiệm ở đấu trường nhan sắc này đều đã trải nghiệm sân khấu, có kỹ năng trình diễn và khả năng giao tiếp nhất định. Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam nhiều năm qua chưa bao giờ coi các danh hiệu trước đó là “tấm vé ưu tiên”. Trái lại, đó chỉ là điểm khởi đầu của một cuộc cạnh tranh mới, mà ở đó các tiêu chí về nhân cách, bản lĩnh, văn hóa và khả năng truyền cảm hứng luôn được đặt ngang hàng với nhan sắc.

Hội đồng giám khảo đa lĩnh vực

Bức tranh thí sinh đa sắc cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hội đồng giám khảo. Khi các ứng viên không chỉ đa dạng về cá tính, nhan sắc mà còn mang theo những câu chuyện văn hóa, trải nghiệm nghề nghiệp và khát vọng cống hiến, việc lựa chọn không thể chỉ dựa vào cảm quan bề ngoài. Đó là lý do Ban tổ chức tiếp tục xây dựng hội đồng giám khảo theo hướng đa lĩnh vực, quy tụ những người hoạt động trong nghệ thuật, thời trang, truyền hình và Hoa hậu Việt Nam, nhằm nhìn nhận mỗi thí sinh từ nhiều góc độ khác nhau.

Đạo diễn Hoàng Công Cường là người nhiều năm dàn dựng các chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Kinh nghiệm thiết kế sân khấu giúp anh có lợi thế trong việc đánh giá khả năng làm chủ không gian, phong thái và sức hút của thí sinh trước công chúng.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội mang đến góc nhìn của một người làm nghề dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt trong việc quan sát bản lĩnh, chiều sâu cảm xúc và khả năng ứng xử của các ứng viên.

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa bổ sung chuyên môn về thời trang. Không chỉ đồng hành cùng nhiều hoa hậu trong nước, anh còn theo đuổi các bộ sưu tập khai thác chất liệu văn hóa Việt, từ đó có cơ sở để nhìn nhận sự hài hòa giữa vóc dáng, thần thái và phong cách cá nhân của mỗi thí sinh.

MC Trần Ngọc là thành viên trẻ của hội đồng giám khảo. Sau gần hai thập kỷ làm việc trong lĩnh vực truyền hình, thường xuyên tiếp xúc với học sinh, sinh viên và thế hệ Gen Z, anh mang đến góc nhìn gần gũi với lớp thí sinh hiện nay, nhất là ở khả năng giao tiếp, kết nối và truyền cảm hứng.

Đáng chú ý là sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam trên ghế giám khảo. Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh vừa trải qua hành trình đăng quang nên vẫn còn nguyên những trải nghiệm rất gần với các thí sinh. Chính lợi thế này giúp cô chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, đồng thời cùng Ban tổ chức nhận diện những tố chất phù hợp với bối cảnh mới của cuộc thi.

Một giám khảo khác dày dặn kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật là họa sĩ Phan Minh Châu, người hoạt động ở cả lĩnh vực hội họa và âm nhạc. Với nền tảng nghệ thuật đa dạng cùng nhiều năm gắn bó với hoạt động biểu diễn, bà có thể đưa ra những đánh giá toàn diện về phong cách, hình ảnh, khả năng biểu đạt cảm xúc và tố chất nghệ thuật của các ứng viên.

Bà Trần Thị Thu Hà cho biết, việc lựa chọn giám khảo luôn được cân nhắc kỹ lưỡng. Tiêu chí không chỉ nằm ở chuyên môn hay sức ảnh hưởng xã hội mà còn ở uy tín nghề nghiệp, đạo đức và khả năng đồng hành cùng thí sinh.

Ban tổ chức cũng tính đến xu hướng trẻ hóa đội ngũ giám khảo ở các vòng sau để phù hợp hơn với tinh thần của cuộc thi trong giai đoạn mới, song việc lựa chọn vẫn đặt yếu tố an toàn, trách nhiệm và sự phù hợp lên hàng đầu.